Усі постійно плутають: як сказати українською "прострочений" та "дедлайн"

Деякі слова часто складно перекласти українською. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови медіа КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Данильчук розповів про основні нюанси.

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За словами філолога, сучасна українська літературна мова має два слова на позначення відтинку, проміжку часу, визначеного, установленого для чого-небудь, — строк і термін. У коментарі Фокусу вчений пояснює, в чому полягає різниця.

"Обидва терміни також можуть називати призначений, установлений момент, час виконання або настання чого-небудь. Останнім часом іменник "строк" явно поступається за популярністю "термінові" принаймні у розмовному й медійному мовленні. Та й на етикетках товарів і в інструкціях до них майже всюди бачимо термін: "термін дії", "термін придатности". Очевидно, мовці помилково сприймають строк як русизм через його подібність до російського — срок", — каже вчений.

Конфлікт синонімів

За словами мовознавця, прагнення "відштовхнутися" від усього, схожого на російське у своєму мовленні, цілком зрозуміле. Із двох чи кількох синонімів мовці обирають якомога менш подібний до російського відповідника, воліючи вживати "ґатунок", а не "сорт", "брунатний", а не "коричневий", "отримати", а не "одержати", "привітати", а не "поздоровити".

Так само багато хто — абсолютно безпідставно — вважає русизмом і слово "строк" та похідні від нього: строковий, безстроковий, короткостроковий, відстрочити, прострочений тощо.

В українській мові є слово "прострочений" Фото: Getty

"Варто не забувати, що слово термін має в українській мові "брата-близнюка" — омонімічний іменник зі значенням "слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо". Імовірно, саме через наявність омонімії та з метою уникнення плутанини в текстах офіційно-ділових документів (законах, постановах, державних стандартах, інших нормативних актах) у значенні відтинка часу вживають лише строк з усіма похідними від нього словами. Проте в менш суворо внормованих текстах можемо вільно послуговуватися в цьому значенні обома синонімами — строк і термін", — каже Дмитро Васильович.

Нюанси в словах

Науковець стверджує, що від іменника "термін" утворено низку похідних слів: короткотерміновий, довготерміновий, відтермінувати (останнє з’явилося відносно нещодавно). Однак потрібно зважати на відмінність у значеннях прикметників "строковий" (укладений на певний період часу, наприклад, строковий трудовий договір, строкова військова служба) і "терміновий" (нагальний, невідкладний — наприклад, термінова справа). Про документ, у якого строк/термін дії давно скінчився, словники рекомендують казати "прострочений" (хоча в мовленні дедалі частіше трапляється й неологізм протермінований).

"Наостанок — про синоніми, утворені від інших коренів. До активного вжитку повертається іменник "речене́ць" (строк, термін), яким переважно називають призначений час виконання або настання чого-небудь, тобто те, що зараз найчастіше іменують "дедлайном" (англійське deadline). Для простроченого документа також можна вжити дієприкметник "задавнений" (задавнений дозвіл на проживання, задавнений борг)", — пояснює Дмитро Данильчук.

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