Завдання із зірочкою: як сказати українською "опрометчиво"
Російське слово "опрометчиво" часто вживають у значенні "поспіхом і без належної обачності", однак в українській мові йому відповідає ціла низка варіантів перекладу — від стриманих до більш емоційних. Вибір залежить від контексту.
Про всі тонкощі, пов’язані з використанням цього слова у мовленні, Фокусу розповідає Дмитро Данильчук — кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови медіа КНУ імені Тараса Шевченка.
"Російський прислівник опрометчиво має значення "поспішно, нерозважливо, без належної обачности" і має кілька варіантів перекладу в українській мові: необачно, нерозважливо, нерозважно, безоглядно, необдумано", — пояснює вчений.
Наприклад:
- "Він необачно погодився з умовами нового контракту";
- "Життя привчило її ніколи не діяти необдумано";
- "Я поводився нерозважливо протягом усього свого життя".
Філолог зазначає, що у деяких контекстах, коли треба зробити акцент на недоречній швидкості прийняття рішення, яка негативно позначилася на кінцевому результаті, можна вжити прислівники поспішно, квапливо та навіть більш образні й експресивні — стрімголов, прожогом.
Наприклад: "Джейн поспішно підтвердила, що напередодні справді заходила до пансіону", "Хлопчаки стрімголов кинулись у вир суперечки".
