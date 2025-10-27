Здивуйте співрозмовника: 10 маловідомих слів в українській мові

Українська мова багатогранна та різнобарвна. Хтось нею почав спілкуватися останні роки, а хтось — усе життя. Втім, є слова, які навіть для досвідчених мовознавців можуть стати несподіванкою.

До Дня української писемності та мови Фокус розповідає про 10 маловідомих українських слів. З ними ви точно покращите свій словниковий запас та дивуватимете співрозмовників.

День української писемності та мови

Це державне свято, яке щороку відзначається 27 жовтня. Також це день вшанування Нестора Літописця, ченця Києво-Печерської лаври, якого вважають основоположником української писемної традиції. Щороку в цей день мільйони українців в Україні й за кордоном одночасно пишуть Радіодиктант національної єдності.

10 маловідомих слів в українській мові, які збагатять словниковий запас:

Леле — вигук, що виражає здивування або захоплення.

"Леле, яка дивовижна краса!" — вигукнула вона, побачивши захід сонця над морем.

Бережина — берег річки або іншої водойми.

Ми йшли вздовж бережини, милуючись співом пташок та шумом хвиль.

Ґерць — поєдинок, двобій.

Козаки вийшли на ґерць, аби довести свою відвагу.

Манівці — неправильний або обхідний шлях.

Через свою впертість він зайшов манівцями, і тепер довелося шукати правильний шлях.

Водограй — фонтан або водоспад.

У центрі парку шумів і переливався на сонці великий водограй.

Путівець — польова або степова дорога.

Старий путівець повів їх через поле до невеликого хутора.

Ляпавиця — сльота, мокра погода.

Осінь видалася холодною, з постійною ляпавицею, яка перетворювала вулиці на болото.

Абшитований — відставний (про вояка).

Колишній стрілець, вже абшитований, сидів на лаві й згадував бойові роки.

Клебаня — капелюх (діалектне).

Він зняв клебаню на знак поваги і ввів гостя до хати.

Нателмак — "нашвидку", швидко (діалектне).

Він забіг нателмак, тож ми ледь встигли сказати "привіт".

27 жовтня українці відзначають День писемності та мови Фото: УНІАН

