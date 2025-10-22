Музе гениев Катрин Денев — 82: "Мне пришлись по душе украинские помидоры"

Сегодня свой 82-й день рождения отмечает известная французская актриса Катрин Денев. Ее называют одной из главных див в истории мирового кино и музой гениев — Жака Деми, Романа Полански, Луиса Бунюэля, Франсуа Трюффо и Ларса фон Триера.

Актриса прославилась благодаря ролям в более 120 лентах, среди которых и культовые: "Шербурские зонтики" (1964), "Отвращение" (1965), "Прекрасная днем" (1967), "Последнее метро" (1980). Она стала символом элегантности и красоты, безусловной иконой стиля. Фильмы с ней дважды побеждали в Каннах, один раз — в Венеции, а также получили десятки призов на всех основных фестивалях.

В 2019 году Катрин Денев побывала в Украине на 10-м Одесском международном кинофестивале: проводила творческую встречу, а также пообщалась с журналистами. Среди прочего кинодива рассказала о своих ценностях, хобби, отношении к творчеству, работе и жизни.

Відео дня

Катрин Денев побывала в Одессе Фото: ОМКФ

Фокус также успел задать несколько вопросов.

Как Катрин Денев проводит свои будни?

— Я встречаюсь с друзьями, хожу в кино, театр, на прогулки в Париже. Иногда даже хожу за покупками на рынок. Также читаю газеты. Люблю работать в огороде — выращиваю овощи. Мне вот пришлись по душе украинские помидоры. Даже собирается забрать с собой в Париж семена томатов, чтобы выращивать их дома.

Чем вы руководствуетесь в жизни?

— Прежде всего любопытством, интересом ко всему. Это очень часто определяло мой выбор.

Кем бы вы могли стать, если бы не профессия актрисы?

— Если честно, то в профессию я попала случайно. Во время летних каникул моя сестра, которая тоже была актрисой, предложила мне пройти пробы на фильм, где она снималась. И вот я пошла за компанию. Так все и началось. Потом я познакомилась с режиссером Жаком Деми. Он предложил мне сыграть главную роль в фильме "Шербурские зонтики". Эта роль стала для меня определяющей.

Катрин Денев признается, что актерскую профессию выбрала случайно Фото: Getty

Ваша мама играла в театре. Она вас научила чему-то в профессиональном плане?

— Наверное, ничему. Моя мама работала в театре, когда была еще очень юной, но потом у нее появились дети — четыре дочери — и она ушла из профессии. Так что в детстве меня мало что связывало с профессией актера. У нас была обычная многодетная семья — ничего особенного.

Это правда, что у вас было сильное религиозное образование?

— Да, я до 11 класса ходила в религиозную католическую школу.

Вы играли в фильме Жако Ван Дормаля "Новейший завет" (2015). В центре сюжета — религиозная история о том, как бог издевается над людьми. Насколько вам это близко?

— Эта концепция мне не подходит, но то, что сделал режиссер, мне показалось интересным и веселым. Самое ужасное в фильме, когда людям сообщают день и час, когда они умрут. Все просто в отчаянии, поскольку раскрывается одна из величайших тайн жизни.

Вы как-то признались, что сами напросились сыграть роль в фильме Ларса фон Триера.

— Да, я ему написала письмо после просмотра картины "Рассекая волны". Сказала, что если он когда-то будет снимать фильм во Франции, то я была бы очень рада поработать с ним.

Вы могли бы назвать пять своих лучших фильмов?

— Нет, у меня другое отношение к картинам, в которых я снималась. Некоторые фильмы лично для меня очень много значили, но они не имели коммерческого успеха. Вообще, делать какие-то рейтинги — это не в моем характере.

Катрин Денев прославилась благодаря ролям в более 120 лентах Фото: Getty

Какая роль больше всего на вас повлияла?

— Возможно, в фильме Франсуа Трюффо в "Последнем метро". Эту роль я играла уже в определенном возрасте. Был переломный момент в жизни. И эта роль, возможно, также повлияла на другие роли. И Франсуа Трюффо создавал персонажа — женщину, которая отвечает за некоторые вещи.

Какие роли предлагают вам сейчас?

— Снималась в новом фильме японского режиссера Хирокадзу Корееда "Правда", который в этом году откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль. Этого режиссера я просто обожаю. Но сама история, если говорить о персонаже, которого я играю — французская актриса на склоне своей деятельности — совершенно не похожа на меня. Это настолько отличается от меня, что мне было даже интересно в этом участвовать и видеть, насколько представление японского режиссера. Однако сложность работы заключалась в том, что режиссер не говорит ни на одном другом языке, кроме японского. Нам постоянно нужно было обращаться к переводчикам. Но я получила удовольствие от этих съемок.

На что вы обращаете внимание, когда вам предлагают роль в фильме?

— На сюжет, безусловно. И если история мне нравится, я могу согласиться даже на роль второго плана.

Что такое успех?

— Это то, что можно определить уже постфактум, когда ты сделал уже что-либо. И, к сожалению, в этом огромную роль играет удача (случай), и единственное, что можно сделать — это довериться своему внутреннему чувству и вкусу. Кроме этого, необходимо быть очень настойчивым.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Катрин Денев в стильном платье появилась на Каннском кинофестивале-2024.

Брижит Макрон и Катрин Денев посетили похороны Джейн Биркин. Церемония прощания состоялась 24 июля 2023 года в церкви Сен-Рош во французской столице.

Французская актриса во время церемонии открытия 76-го международного Каннского кинофестиваля прочитала стихотворение Леси Украинки "Надежда".