Музі геніїв Катрін Денев — 82: "Мені припали до душі українські помідори"
Сьогодні свій 82-й день народження відзначає відома французька акторка Катрін Деньов. Її називають однією з головних дів в історії світового кіно та музою генії — Жака Демі, Романа Поланскі, Луїса Бунюеля, Франсуа Трюффо та Ларса фон Трієра.
Акторка прославилась завдяки ролям у понад 120 стрічках, серед яких і культові: "Шербурзькі парасольки" (1964), "Відраза" (1965), "Прекрасна вдень" (1967), "Останнє метро" (1980). Вона стала символом елегантності та краси, безумовною іконою стилю. Фільми з нею двічі перемагали у Каннах, один раз — у Венеції, а також здобули десятки призів на всіх основних фестивалях.
У 2019 році Катрін Денев побувала в Україні на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі: проводила творчу зустріч, а також поспілкувалась з журналістами. Серед іншого кінодіва розповіла про свої цінності, хобі, ставлення до творчості, роботу та життя.
Фокус також встиг поставити кілька запитань.
Як Катрін Деньов проводить свої будні?
— Я зустрічаюся з друзями, ходжу в кіно, театр, на прогулянки в Парижі. Іноді навіть ходжу за покупками на ринок. Також читаю газети. Люблю працювати в городі — вирощую овочі. Мені ось припали до душі українські помідори. Навіть збирається забрати з собою в Париж насіння томатів, щоб вирощувати їх вдома.
Чим ви керуєтеся у житті?
— Насамперед цікавістю, інтересом до всього. Це дуже часто визначало мій вибір.
Ким би ви могли стати, якби не професія акторки?
— Якщо чесно, то в професію я потрапила випадково. Під час літніх канікул моя сестра, яка теж була актрисою, запропонувала мені пройти проби на фільм, в якому вона знімалася. І ось я пішла за компанію. Так все і почалося. Потім я познайомилася з режисером Жаком Демі. Він запропонував мені зіграти головну роль у фільмі "Шербурзькі парасольки". Ця роль стала для мене визначальною.
Ваша мама грала в театрі. Вона вас навчила чомусь в професійному плані?
Напевно, нічому. Моя мама працювала в театрі, коли була ще дуже юною, але потім у неї з'явилися діти — чотири дочки — і вона пішла з професії. Так що в дитинстві мене мало що пов'язувало з професією актора. У нас була звичайна багатодітна родина — нічого особливого.
Це правда, що у вас була дужа релігійна освіта?
— Так, я до 11 класу ходила в релігійну католицьку школу.
Ви грали у фільмі Жако Ван Дормаля "Новітній заповіт" (2015). У центрі сюжету — релігійна історія про те, як бог знущається з людей. Наскільки вам це близько?
— Ця концепція мені не підходить, але те, що зробив режисер, мені здалося цікавим і веселим. Найжахливіше в фільмі, коли людям повідомляють день і годину, коли вони помруть. Всі просто в розпачі, оскільки розкривається одна з найбільших таємниць життя.
Ви якось зізналися, що самі напросилися зіграти роль у фільмі Ларса фон Трієра.
— Так, я йому написала лист після перегляду картини "Розсікаючи хвилі". Сказала, що якщо він колись буде знімати фільм у Франції, то я була б дуже рада попрацювати з ним.
Ви могли б назвати п'ять своїх найкращих фільмів?
— Ні, у мене інше ставлення до картин, в яких я знімалася. Деякі фільми особисто для мене дуже багато означали, але вони не мали комерційного успіху. Взагалі, робити якісь рейтинги — це не в моєму характері.
Яка роль найбільше на вас вплинула?
— Можливо, у фільмі Франсуа Трюффо в "Останньому метро". Цю роль я грала вже в певному віці. Був переломний момент у житті. І ця роль, можливо, також вплинула на інші ролі. І Франсуа Трюффо створював персонажа — жінку, яка відповідає за деякі речі.
Які ролі пропонують вам зараз?
— Знімалась у новому фільмі японського режисера Хірокадзу Корееда "Правда", який цьогоріч відкриє 76-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Цього режисера я просто обожнюю. Але сама історія, якщо говорити про персонажа, якого я граю — французька акторка на схилі своєї діяльності — абсолютно не схожа на мене. Це настільки відрізняється від мене, що мені було навіть цікаво в цьому брати участь і бачити, наскільки уявлення японського режисера. Однак складність роботи полягала в тому, що режисер не говорить жодною іншою мовою, крім японської. Нам постійно потрібно було звертатися до перекладачів. Але я отримала задоволення від цих зйомок.
На що ви звертаєте увагу, коли вам пропонують роль у фільмі?
— На сюжет, безумовно. І якщо історія мені подобається, я можу погодитися навіть на роль другого плану.
Що таке успіх?
— Це те, що можна визначити вже постфактум, коли ти зробив вже що-небудь. І, на жаль, в цьому величезну роль грає удача (випадок), і єдине, що можна зробити — це довіритися своєму внутрішньому почуттю і смаку. Крім цього, необхідно бути дуже наполегливим.
