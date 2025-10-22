Музі геніїв Катрін Денев — 82: "Мені припали до душі українські помідори"

Сьогодні свій 82-й день народження відзначає відома французька акторка Катрін Деньов. Її називають однією з головних дів в історії світового кіно та музою генії — Жака Демі, Романа Поланскі, Луїса Бунюеля, Франсуа Трюффо та Ларса фон Трієра.

Акторка прославилась завдяки ролям у понад 120 стрічках, серед яких і культові: "Шербурзькі парасольки" (1964), "Відраза" (1965), "Прекрасна вдень" (1967), "Останнє метро" (1980). Вона стала символом елегантності та краси, безумовною іконою стилю. Фільми з нею двічі перемагали у Каннах, один раз — у Венеції, а також здобули десятки призів на всіх основних фестивалях.

У 2019 році Катрін Денев побувала в Україні на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі: проводила творчу зустріч, а також поспілкувалась з журналістами. Серед іншого кінодіва розповіла про свої цінності, хобі, ставлення до творчості, роботу та життя.

Катрін Денев побувала в Одесі Фото: ОМКФ

Фокус також встиг поставити кілька запитань.

Як Катрін Деньов проводить свої будні?

— Я зустрічаюся з друзями, ходжу в кіно, театр, на прогулянки в Парижі. Іноді навіть ходжу за покупками на ринок. Також читаю газети. Люблю працювати в городі — вирощую овочі. Мені ось припали до душі українські помідори. Навіть збирається забрати з собою в Париж насіння томатів, щоб вирощувати їх вдома.

Чим ви керуєтеся у житті?

— Насамперед цікавістю, інтересом до всього. Це дуже часто визначало мій вибір.

Ким би ви могли стати, якби не професія акторки?

— Якщо чесно, то в професію я потрапила випадково. Під час літніх канікул моя сестра, яка теж була актрисою, запропонувала мені пройти проби на фільм, в якому вона знімалася. І ось я пішла за компанію. Так все і почалося. Потім я познайомилася з режисером Жаком Демі. Він запропонував мені зіграти головну роль у фільмі "Шербурзькі парасольки". Ця роль стала для мене визначальною.

Катрін Денев іззнається, що акторську професію обрала випадково Фото: Getty

Ваша мама грала в театрі. Вона вас навчила чомусь в професійному плані?

Напевно, нічому. Моя мама працювала в театрі, коли була ще дуже юною, але потім у неї з'явилися діти — чотири дочки — і вона пішла з професії. Так що в дитинстві мене мало що пов'язувало з професією актора. У нас була звичайна багатодітна родина — нічого особливого.

Це правда, що у вас була дужа релігійна освіта?

— Так, я до 11 класу ходила в релігійну католицьку школу.

Ви грали у фільмі Жако Ван Дормаля "Новітній заповіт" (2015). У центрі сюжету — релігійна історія про те, як бог знущається з людей. Наскільки вам це близько?

— Ця концепція мені не підходить, але те, що зробив режисер, мені здалося цікавим і веселим. Найжахливіше в фільмі, коли людям повідомляють день і годину, коли вони помруть. Всі просто в розпачі, оскільки розкривається одна з найбільших таємниць життя.

Ви якось зізналися, що самі напросилися зіграти роль у фільмі Ларса фон Трієра.

— Так, я йому написала лист після перегляду картини "Розсікаючи хвилі". Сказала, що якщо він колись буде знімати фільм у Франції, то я була б дуже рада попрацювати з ним.

Ви могли б назвати п'ять своїх найкращих фільмів?

— Ні, у мене інше ставлення до картин, в яких я знімалася. Деякі фільми особисто для мене дуже багато означали, але вони не мали комерційного успіху. Взагалі, робити якісь рейтинги — це не в моєму характері.

Катрін Денев прославилась завдяки ролям у понад 120 стрічках Фото: Getty

Яка роль найбільше на вас вплинула?

— Можливо, у фільмі Франсуа Трюффо в "Останньому метро". Цю роль я грала вже в певному віці. Був переломний момент у житті. І ця роль, можливо, також вплинула на інші ролі. І Франсуа Трюффо створював персонажа — жінку, яка відповідає за деякі речі.

Які ролі пропонують вам зараз?

— Знімалась у новому фільмі японського режисера Хірокадзу Корееда "Правда", який цьогоріч відкриє 76-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Цього режисера я просто обожнюю. Але сама історія, якщо говорити про персонажа, якого я граю — французька акторка на схилі своєї діяльності — абсолютно не схожа на мене. Це настільки відрізняється від мене, що мені було навіть цікаво в цьому брати участь і бачити, наскільки уявлення японського режисера. Однак складність роботи полягала в тому, що режисер не говорить жодною іншою мовою, крім японської. Нам постійно потрібно було звертатися до перекладачів. Але я отримала задоволення від цих зйомок.

На що ви звертаєте увагу, коли вам пропонують роль у фільмі?

— На сюжет, безумовно. І якщо історія мені подобається, я можу погодитися навіть на роль другого плану.

Що таке успіх?

— Це те, що можна визначити вже постфактум, коли ти зробив вже що-небудь. І, на жаль, в цьому величезну роль грає удача (випадок), і єдине, що можна зробити — це довіритися своєму внутрішньому почуттю і смаку. Крім цього, необхідно бути дуже наполегливим.

