Бріжит Макрон та Катрін Денев відвідали похорон Джейн Біркін (фото)

У Парижі попрощалися з легендарною акторкою та співачкою.

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У столиці Франції прощаються з акторкою та співачкою Джейн Біркін. Про це пише France 24.

На похороні знаменитості в Парижі її дочки Шарлотта Генсбур і Лу Дуайон несли труну своєї покійної матері, перш ніж виступити з промовою на церемонії.

Похорони відбулися 24 липня 2023 в церкві Сен-Рош у французькій столиці. Біркін померла на початку цього місяця у віці 76 років. У заяві її родини йшлося: "Джейн Біркін померла після 16 років запеклої боротьби з хворобою. Після інсульту у вересні 2021 року її сім’я та чудові опікуни були поруч з нею вдень і вночі".

"Протягом кількох днів вона знову ходила, і її спонукало перенести свій виступ на Олімпії. Перший вечір на самоті виявився для неї останнім. Вона так вирішила", – продовжили вони.

Пд час церемонії Генсбур сказала: "Тепер я сирота". Її батько Серж Генсбур раніше помер у 1991 році після серцевого нападу.

"Я вже бачу порожнечу, яку вона залишила позаду, вона моя мама, наша мама", — додала Шарлотта. Тим часом Дуайон зазначила: "Мамо, дякую тобі за всі ці пригоди".

Церемонію прощання відвідала перша леді Франції Бріжит Макрон.

Бріжит Макрон Фото: Getty Images

Також серед присутніх помітили французьку акторку Катрін Денев.

Катрін Денев Фото: Getty Images

Джейн Біркін здобула популярність у 1960-х роках, знявшись у таких фільмах, як "Смерть на Нілі", "Басейн" та "Дон Жуан-73".

Примітно, що вона записала хіт "Je t’aime moi non plus" зі своїм чоловіком Сержем Генсбуром. Після успіху треку Біркін зробив тривалу музичну кар’єру та випустив загалом 13 студійних альбомів.

Доньки Джейн Біркін Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джейн Біркін просила прибрати її імʼя з культових сумок Hermes.

Також Фокус писав про спадщину сумок Hermes Birkin, які належали покійній Джейн Біркін.