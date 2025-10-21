Netflix снимает американскую "Корону": сериал о семье Кеннеди

Майкл Фассбендер сыграет патриарха семьи – Патрика Джозефа Кеннеди, ирландского эмигранта, который прибыл в США в детстве и из грузчика и бутлегера превратился в известного политика и бизнесмена.

Потоковый гигант Netflix объявил о скором выходе нового драматического сериала под названием "Кеннеди", основанного на книге Фредрика Логевалля "Джон Кеннеди: взросление в американском веке, 1917–1956", пишет CNN.

В сериале главную роль главы семьи Джо Кеннеди-старшего исполнит Майкл Фассбендер. Сериал "расскажет о триумфах и трагедиях семьи Кеннеди".

Патриарх Кеннеди и его семья Фото: Universal History Archive

Летопись династии Кеннеди, подарившей миру 35-го президента США, а также сенатора от Нью-Йорка и кандидата в президенты, была полна как триумфов, так и трагедий. Разговоры о проклятии Кеннеди усилились после того, как, помимо прочих печальных событий, сын президента Кеннеди, Джон Кеннеди-младший, погиб вместе с женой и невесткой в ​​авиакатастрофе в 1999 году.

В описании шоу сказано, что история начнется с самого начала, а не с президента США, задолго до того, как Джон Ф. Кеннеди занял Белый дом. Первый сезон стартует в 1930-х годах и расскажет о "невероятном восхождении Джо Кеннеди и его девятерых детей, включая непокорного второго сына Джека, который изо всех сил пытается вырваться из тени своего "золотого брата".

Джон Кеннеди - 35-й президент США

"История семьи Кеннеди ближе всего к американской мифологии — где-то между Шекспиром и "Дерзкими и красивыми". Но потрясающая, тонкая биография Фредрика Логевалля приоткрывает завесу над человеческими стремлениями и трудностями, стоящими за мифом, раскрывая как наше настоящее, как мы пришли сюда и куда идем, так и самих Кеннеди", — заявил шоураннер Сэм Шоу.

Сериал пока не имеет даты выхода. Но известно, что он будет состоять из восьми эпизодов.

Это будет вторая главная роль Майкла Фассбендера на телевидении за последние годы. Он также снимается в сериале "Агентство" на Paramount+ Premium, который сейчас готовится ко второму сезону. Фассбендер известен прежде всего своими работами в кино: он снялся в таких фильмах, как "12 лет рабства" и "Стив Джобс", оба из которых принесли ему номинации на премию "Оскар", а также в фильмах "Бесславные ублюдки", "Стыд" и нескольких фильмах франшизы "Чужой" и "Люди Икс".

