Netflix знімає американську "Корону": серіал про сім'ю Кеннеді

Майкл Фассбендер зіграє патріарха сім'ї — Патріка Джозефа Кеннеді, ірландського емігранта, який прибув до США в дитинстві та з вантажника і бутлегера перетворився на відомого політика і бізнесмена.

Потоковий гігант Netflix оголосив про швидкий вихід нового драматичного серіалу під назвою "Кеннеді", заснованого на книзі Фредріка Логевалля "Джон Кеннеді: дорослішання в американському столітті, 1917-1956", пише CNN.

У серіалі головну роль глави сім'ї Джо Кеннеді-старшого виконає Майкл Фассбендер. Серіал "розповість про тріумфи і трагедії сім'ї Кеннеді".

Патріарх Кеннеді та його сім'я

Літопис династії Кеннеді, яка подарувала світові 35-го президента США, а також сенатора від Нью-Йорка і кандидата в президенти, був сповнений як тріумфів, так і трагедій. Розмови про прокляття Кеннеді посилилися після того, як, крім інших сумних подій, син президента Кеннеді, Джон Кеннеді-молодший, загинув разом із дружиною і невісткою в авіакатастрофі 1999 року.

В описі шоу сказано, що історія почнеться з самого початку, а не з президента США, задовго до того, як Джон Ф. Кеннеді зайняв Білий дім. Перший сезон стартує в 1930-х роках і розповість про "неймовірне сходження Джо Кеннеді та його дев'ятьох дітей, включно з непокірним другим сином Джеком, який щосили намагається вирватися з тіні свого "золотого брата".

Джон Кеннеді — 35-й президент США

"Історія сім'ї Кеннеді найближче до американської міфології — десь між Шекспіром і "Зухвалими і красивими". Але приголомшлива, тонка біографія Фредріка Логевалля відкриває завісу над людськими прагненнями і труднощами, що стоять за міфом, розкриваючи як наше сьогодення, як ми прийшли сюди і куди йдемо, так і самих Кеннеді", — заявив шоураннер Сем Шоу.

Серіал поки що не має дати виходу. Але відомо, що він складатиметься з восьми епізодів.

Це буде друга головна роль Майкла Фассбендера на телебаченні за останні роки. Він також знімається в серіалі "Агентство" на Paramount+ Premium, який зараз готується до другого сезону. Фассбендер відомий насамперед своїми роботами в кіно: він знявся в таких фільмах, як "12 років рабства" і "Стів Джобс", обидва з яких принесли йому номінації на премію "Оскар", а також у стрічках "Безславні виродки", "Сором" і кількох фільмах франшизи "Чужий" і "Люди Ікс".

