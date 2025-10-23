Вдохновленная принцессой Кейт: жена премьера Британии носит арендованное платье, — Daily Mirror (фото)

Супруга премьер-министра Великобритании Виктория Стармер выбрала на церемонию "Гордость Британии" элегантное платье от Stella McCartney, которое арендовала за 20 фунтов стерлингов. Наряд в темно-голубом цвете напоминал стиль принцессы Кейт Миддлтон, известной своей приверженностью к британским брендам.

Как сообщает Daily Mirror, леди Виктория Стармер, жена главы правительства сэра Кира Стармера, появилась на церемонии вручения наград "Гордость Британии" в изысканном платье от Stella McCartney. Хотя оригинальная модель стоит около 1 750 фунтов стерлингов (примерно 86 тыс. грн), жена премьера воспользовалась сервисом аренды By Rotation, где его можно взять на день всего за 20 фунтов (около 985 грн).

Издание отмечает, что Виктория активно пользуется прокатом дизайнерской одежды для особых событий, выбирая экологически сознательный подход. Это не только помогает сэкономить средства, но и уменьшает влияние на окружающую среду, ведь вещи не попадают на свалку.

Платье Стармер имело драпированную середину, вырез миди и деликатную отделку камнями — классический фасон, похожий на любимые модели Кейт Миддлтон. Принцесса, как отмечает Daily Mirror, ранее носила похожий наряд во время платинового юбилея в 2022 году.

Несмотря на то, что Виктория Стармер заняла первое место в списке самых элегантно одетых гостей вечера, в этом году на красной дорожке также отличились другие знаменитости. Телеведущая Хелен Скелтон выбрала черное бархатное платье макси без бретелек от Self Portrait стоимостью 480 фунтов (примерно 23 тыс. грн), которое сейчас продается со скидкой 50%.

Напомним, церемония "Гордость Британии" традиционно собирает самых известных представителей культуры, спорта и политики, отмечая людей, которые проявили мужество или внесли значительный вклад в общество.

