Натхненна принцесою Кейт: дружина прем'єра Британії носить орендовану сукню, – Daily Mirror (фото)

Дружина прем’єр-міністра Великої Британії Вікторія Стармер обрала на церемонію "Гордість Британії" елегантну сукню від Stella McCartney, яку орендувала за 20 фунтів стерлінгів. Вбрання в темно-блакитному кольорі нагадувало стиль принцеси Кейт Міддлтон, відомої своєю прихильністю до британських брендів.

Як повідомляє Daily Mirror, леді Вікторія Стармер, дружина глави уряду сера Кіра Стармера, з’явилася на церемонії вручення нагород "Гордість Британії" у вишуканій сукні від Stella McCartney. Хоча оригінальна модель коштує близько 1 750 фунтів стерлінгів (приблизно 86 тис. грн), дружина прем’єра скористалася сервісом оренди By Rotation, де її можна взяти на день лише за 20 фунтів (близько 985 грн).

Видання зазначає, що Вікторія активно користується прокатом дизайнерського одягу для особливих подій, обираючи екологічно свідомий підхід. Це не лише допомагає заощадити кошти, але й зменшує вплив на довкілля, адже речі не потрапляють на звалище.

Сукня Стармер мала драпіровану середину, виріз міді та делікатне оздоблення камінням — класичний фасон, схожий на улюблені моделі Кейт Міддлтон. Принцеса, як зазначає Daily Mirror, раніше носила схоже вбрання під час платинового ювілею у 2022 році.

Сукня Стармер Фото: Скриншот

Попри те, що Вікторія Стармер посіла перше місце у списку найелегантніше вбраних гостей вечора, цього року на червоній доріжці також відзначилися інші знаменитості. Телеведуча Гелен Скелтон обрала чорну оксамитову сукню максі без бретелей від Self Portrait, вартістю 480 фунтів (приблизно 23 тис. грн), яка зараз продається із знижкою 50%.

Нагадаємо, церемонія "Гордість Британії" традиційно збирає найвідоміших представників культури, спорту та політики, відзначаючи людей, які проявили мужність або зробили значний внесок у суспільство.

