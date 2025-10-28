"Капитан Америка" Крис Эванс впервые стал отцом: имя и пол ребенка

Звезда Marvel, 44-летний американский актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, и его жена, 29-летняя португальская актриса Альба Баптиста, впервые стали родителями.

Как сообщает TMZ, избранница Эванса родила первенца в Массачусетсе. Более того, уже известны пол и имя ребенка.

У Криса Эванса родился ребенок

Через несколько недель после празднования второй годовщины свадьбы, португальская актриса родила девочку, которую назвали Альма Грейс. Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, пара дала дочери обе свои фамилии.

В июле пара вызвала слухи о том, что они ожидают ребенка, после того, как тесть Эванса, Луис Баптиста, оставил комментарий в социальных сетях, намекая на беременность своей дочери.

Крис Эванс и Альба Баптиста Фото: Getty Images

Луис написал: "Крис, твоя очередь приближается!"

В ноябре 2024 года Эванс говорил Access Hollywood, что он "абсолютно" хотел бы стать отцом.

Відео дня

"Да, я надеюсь на это. Титул отца — это захватывающе", — говорил актер.

Жена Криса Эванса

"Капитан Америка" познакомился с португальской актрисой в 2021 году, а через два года стало известно об их отношениях и женитьбе, но Крис держит личную жизнь подальше от внимания публики.

"Я сделал предложение своей жене на португальском. Она португалка, поэтому я научился говорить: "Ты выйдешь за меня замуж?" на португальском. Я практиковался всю неделю", — признавался актер.

Крис Эванс и Альба Баптиста Фото: Скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Крис Эванс, получивший мировую известность за роль Стива Роджерса (Капитан Америка) в кинематографической вселенной Marvel, вернется в сонм супергероев, несмотря на то, что его герой фактически закончил свою миссию.

Жена Криса Эванса впервые показала свое обручальное кольцо с бриллиантом.

Кроме того, Крис Эванс женился на португальской актрисе Альбе Баптисте в 2023 году.