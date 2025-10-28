"Капітан Америка" Кріс Еванс уперше став батьком: імʼя та стать дитини

Зірка Marvel, 44-річний американський актор Кріс Еванс, відомий за роллю Капітана Америки, і його дружина, 29-річна португальська акторка Альба Баптіста, вперше стали батьками.

Як повідомляє TMZ, обраниця Еванса народила первістка у Массачусетсі. Ба більше, уже відомі стать та імʼя дитини.

У Кріса Еванса народилася дитина

Через кілька тижнів після святкування другої річниці весілля, португальська акторка народила дівчинку, яку назвали Альма Грейс. Згідно зі свідоцтвом про народження, отриманим виданням, пара дала доньці обидва свої прізвища.

У липні пара викликала чутки про те, що вони очікують дитину, після того, як тесть Еванса, Луїс Баптіста, залишив коментар у соціальних мережах, натякаючи на вагітність своєї доньки.

Кріс Еванс та Альба Баптіста Фото: Getty Images

Луїс написав: "Крісе, твоя черга наближається!"

У листопаді 2024 року Еванс говорив Access Hollywood, що він "абсолютно" хотів би стати батьком.

Відео дня

"Так, я сподіваюся на це. Титул батька — це захоплююче", — казав актор.

Дружина Кріса Еванса

"Капітан Америка" познайомився з португальською акторкою у 2021 році, а за два роки стало відомо про їхні стосунки і одруження, але Кріс тримає особисте життя подалі від уваги публіки.

"Я освідчився своїй дружині португальською. Вона португалка, тому я навчився говорити: "Ти вийдеш за мене заміж?" португальською. Я практикувався весь тиждень", — зізнавався актор.

Кріс Еванс та Альба Баптіста Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кріс Еванс, який здобув світову популярність за роль Стіва Роджерса (Капітан Америка) в кінематографічному всесвіті Marvel, повернеться в сонм супергероїв, попри те, що його герой фактично закінчив свою місію.

Дружина Кріса Еванса вперше показала свою обручку з діамантом.

Крім того, Кріс Еванс одружився з португальською акторкою Альбою Баптістою у 2023 році.