Дэвид Бекхэм наконец-то получил рыцарское звание: Виктории на церемонии что-то не понравилось (фото)

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание от короля Карла III во время церемонии в Виндзорском замке (Великобритания). Его жена Виктория, которая теперь носит титул леди Бекхэм, сопровождала мужа, но, по словам очевидцев, выглядела мрачно.

Как сообщает The Mirror, 50-летний Дэвид Бекхэм стал "сэром Дэвидом" после вручения рыцарского звания за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительности. Церемония состоялась в Виндзорском замке при участии короля Карла III. Виктория Бекхэм, экс-солистка группы Spice Girls и дизайнер, теперь официально носит титул леди Бекхэм.

Супруги Бекхэм Фото: Скриншот

Бекхэм поблагодарил монарха и отметил, что "ему нужно немного времени, чтобы осознать эту честь", назвав ее "действительно трогательной". Он добавил, что "никогда не мог представить такого признания", вспоминая свое детство в восточном Лондоне и патриотизм своей семьи.

Король Карл и Бекс наслаждаются общением Фото: Скриншот

Виктория Бекхэм написала в Instagram: "Ты всегда был моим рыцарем в облученных доспехах, но теперь это официально. Сэр Дэвид Бекхэм!". Она поблагодарила мужа за его "преданность стране, семье и благотворительности" и заявила, что "не может гордиться им больше".

Відео дня

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" получил признание после многолетнего ожидания. В 2011 году его имя уже рассматривали для награждения, однако процесс был приостановлен из-за расследования относительно участия в налоговой схеме Ingenious Media, которую HMRC (налоговая служба Британии) признала схемой уклонения от уплаты налогов. После оправдания Бекхэма путь к чести был открыт.

Наряду со спортивными достижениями, сэр Дэвид активно занимается благотворительностью — он является послом доброй воли ЮНИСЕФ с 2005 года, соучредителем благотворительной организации Malaria No More UK и в прошлом году стал послом Королевского фонда.

Во время церемонии Бекхэма сопровождали его родители, Тед Бекхэм и Сандра Уэст, а также Виктория, которая появилась в черном платье в пол с вырезом на одном плече. Ее сдержанное выражение лица во время вручения награды привлекло внимание фотографов.

Виктория в окружении родителей Фото: Скриншот

Как отмечает The Mirror, среди других отмеченных в этот день — лауреат Нобелевской премии, писатель сэр Кадзуо Исигуро, и актриса Вест-Энда дама Элейн Пейдж.

Напомним, Бекхэм завершил футбольную карьеру в 2013 году, получив шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и победу в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Сегодня он — известный филантроп, предприниматель и владелец футбольного клуба Inter Miami CF.

Как сообщал Фокус, Виктория и Дэвид Бекхэмы в прошлом году отметили годовщину бракосочетания.

Фокус также писал, что 49-летний британский экс-футболист Дэвид Бекхэм поздравил с днем рождения жену Викторию, которая 17 апреля отметила 51-летие.