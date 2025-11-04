Девід Бекхем нарешті отримав лицарське звання: Вікторії на церемонії щось не сподобалось (фото)

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем отримав лицарське звання від короля Карла III під час церемонії у Віндзорському замку (Велика Британія). Його дружина Вікторія, яка тепер носить титул леді Бекхем, супроводжувала чоловіка, але, за словами очевидців, виглядала похмуро.

Як повідомляє The Mirror, 50-річний Девід Бекхем став "сером Девідом" після вручення лицарського звання за видатні заслуги у спорті та благодійності. Церемонія відбулася у Віндзорському замку за участі короля Карла III. Вікторія Бекхем, екссолістка гурту Spice Girls і дизайнерка, тепер офіційно має титул леді Бекхем.

Подружжя Бекхем

Бекхем подякував монарху й зазначив, що "йому потрібно трохи часу, щоб усвідомити цю честь", назвавши її "справді зворушливою". Він додав, що "ніколи не міг уявити такого визнання", згадуючи своє дитинство у східному Лондоні та патріотизм своєї родини.

Король Карл і Бекс насолоджуються спілкуванням

Вікторія Бекхем написала в Instagram: "Ти завжди був моїм лицарем в опромінених обладунках, але тепер це офіційно. Сер Девід Бекхем!". Вона подякувала чоловікові за його "відданість країні, родині та доброчинності" й заявила, що "не може пишатися ним більше".

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" і "Реала" отримав визнання після багаторічного очікування. У 2011 році його ім’я вже розглядали для нагородження, однак процес було призупинено через розслідування щодо участі в податковій схемі Ingenious Media, яку HMRC (податкова служба Британії) визнала схемою ухилення від сплати податків. Після виправдання Бекхема шлях до честі було відкрито.

Поряд зі спортивними досягненнями, сер Девід активно займається благодійністю — він є послом доброї волі ЮНІСЕФ із 2005 року, співзасновником благодійної організації Malaria No More UK і минулого року став послом Королівського фонду.

Під час церемонії Бекхема супроводжували його батьки, Тед Бекхем та Сандра Вест, а також Вікторія, яка з’явилася у чорній сукні до підлоги з вирізом на одному плечі. Її стриманий вираз обличчя під час вручення нагороди привернув увагу фотографів.

Вікторія в оточенні батьків

Як зазначає The Mirror, серед інших відзначених у цей день — лауреат Нобелівської премії, письменник сер Кадзуо Ісіґуро, і акторка Вест-Енду дама Елейн Пейдж.

Нагадаємо, Бекхем завершив футбольну кар’єру у 2013 році, здобувши шість титулів Прем’єр-ліги, два Кубки Англії та перемогу в Лізі чемпіонів із "Манчестер Юнайтед". Сьогодні він — відомий філантроп, підприємець і власник футбольного клубу Inter Miami CF.

