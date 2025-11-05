"Монополии" 90 лет: легендарная игра объединяет поколения и покоряет Украину (видео)

5 ноября этого года настольная игра "Монополия" отмечает 90 лет с момента выхода первого официального издания в США. За это время она стала мировым феноменом — с сотнями версий, миллионами проданных копий и статусом самой известной экономической игры в мире.

Как возникла игра "Монополия": история создания

История игры "Монополия" началась задолго до ее коммерческого успеха. В 1904 году американка Элизабет Маджи запатентовала настольную игру The Landlord's Game. Ее цель заключалась в демонстрации последствий монополий и неравного распределения богатства.

Через несколько десятилетий бизнесмен Чарльз Дарроу представил измененную версию игры как собственную и продал права компании Parker Brothers. Так в 1935 году официально появилась "Монополия", которую впоследствии приобрела корпорация Hasbro.

Несмотря на противоречивую историю авторства, именно Дарроу стал первым миллионером среди создателей настольных игр, тогда как настоящая изобретательница получила лишь символическую сумму за патент.

Хроника: история игры "Монополия" — от истоков до современности

Как играть в "Монополию": краткие правила

Как играть в "Монополию" — вопрос, который не теряет актуальности уже более 80 лет. Цель игры проста: участники покупают виртуальные улицы, строят дома и отели, получают арендную плату и пытаются обанкротить соперников.

Игроки передвигаются по полю, бросая кубики, и принимают финансовые решения, которые учат стратегическому мышлению и управлению ресурсами. Комбинация удачи и аналитики делает игру динамичной и конкурентной, поэтому "Монополия" остается любимым семейным развлечением в более чем 100 странах мира.

Интересные факты и курьезные истории "Монополии"

В 2025 году "Монополия" празднует годовщину, и за это время игра собрала множество увлекательных историй:

Во время Второй мировой войны британская разведка использовала специальные коробки игры для передачи военнопленным карт, компасов и настоящих денег, замаскированных под игровые фишки.

Автором оригинальной игры была женщина — Элизабет Маджи, но ее идею позже присвоил мужчина и продал как собственную разработку.

Самый дорогой набор "Монополии" изготовили из 23-каратного золота — его стоимость достигла более $2 млн (примерно 84 млн грн).

В 2016 году в Нидерландах создали самое большое поле "Монополии" площадью более 900 квадратных метров.

Мировые чемпионаты по игре проводятся с 1970-х годов, а одна из самых длинных партий длилась более 70 дней.

"Монополия" сегодня: от классики до цифровых версий

Сегодня "Монополия" имеет более 300 лицензированных вариантов и переведена на более чем 40 языков. Существуют тематические издания на основе фильмов, сериалов и даже компьютерных игр.

В Украине популярны следующие версии:

"Монополия Украины" от Strateg — с названиями украинских городов и локальными правилами.

"Монополия мира" — вариант с путешествиями по столицам разных стран.

Классическая версия от Hasbro — эталон качества и самая распространенная среди поклонников настольных стратегий.

Официальный сайт игры "Монополия" от Hasbro предлагает онлайн-версии, советы для новичков и обновления о новых сериях. Там можно найти информацию о текущих акциях, турнирах и интерактивные версии для мобильных устройств.

Видео с локального турнира по "Монополии" 2025 года — пример современных соревнований

Где приобрести "Монополию" в Украине

В Украине "Монополию" можно приобрести у крупных ритейлеров — Rozetka, Эпицентр, Comfy, а также в специализированных магазинах, таких как "Планета Игр".

Цены варьируются в зависимости от версии:

Локальные издания стоят от 400 до 600 грн.

Официальная классика Hasbro — от 1200 до 1800 грн.

Премиальные коллекционные наборы — от 2500 грн и выше.

Современные магазины предлагают доставку по всей Украине, а также акционные скидки в честь праздников.

Почему "Монополия" остается актуальной

"Монополия" сочетает простоту правил с глубокой стратегией, поэтому интересна и детям, и взрослым. Она развивает навыки планирования, финансовую грамотность и командное взаимодействие.

Тематика гибко адаптируется под современность — от экологических версий до адаптаций с безналичными транзакциями. Этот баланс между традицией и модернизацией объясняет, почему даже спустя почти столетие "Монополия" сегодня остается в топе настольных игр.

10 самых интересных фактов о "Монополии"

Автором игры считается Элизабет Маджи — ее The Landlord's Game 1904 года стала прототипом "Монополии".

Игра издана более чем в 100 странах мира.

Самый дорогой набор оценен в более чем $2 млн.

Во время войны игра помогала военнопленным.

Фишки в первых изданиях изготавливали из обычных пуговиц.

Существует более 300 тематических версий — от Star Wars до Game of Thrones.

Чемпионаты по игре проводятся с 1973 года.

В 2016 году создано гигантское поле площадью 900 м².

Названия улиц в классической версии взяты из Атлантик-Сити, США.

Игра имеет собственный Музей "Монополии" в Вашингтоне.

Настольная игра "Монополия" — это не просто семейное развлечение. Ее история охватывает образовательные идеи, военные секреты, споры об авторстве и даже культурные феномены. Несмотря на десятки альтернатив, "Монополия" остается самой известной экономической игрой в мире — с миллионами поклонников, сотнями турниров и множеством локальных адаптаций.

