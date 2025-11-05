"Монополії" 90 років: легендарна гра об'єднує покоління та підкорює Україну (відео)

5 листопада цього року настільна гра "Монополія" відзначає 90 років із моменту виходу першого офіційного видання у США. За цей час вона стала світовим феноменом — із сотнями версій, мільйонами проданих копій і статусом найвідомішої економічної гри у світі.

Як виникла гра "Монополія": історія створення

Історія гри "Монополія" почалася задовго до її комерційного успіху. У 1904 році американка Елізабет Маджі запатентувала настільну гру The Landlord’s Game. Її мета полягала в демонстрації наслідків монополій та нерівного розподілу багатства.

Через кілька десятиліть бізнесмен Чарльз Дарроу представив змінену версію гри як власну і продав права компанії Parker Brothers. Так у 1935 році офіційно з’явилася "Монополія", яку згодом придбала корпорація Hasbro.

Попри суперечливу історію авторства, саме Дарроу став першим мільйонером серед творців настільних ігор, тоді як справжня винахідниця отримала лише символічну суму за патент.

Хроніка: історія гри "Монополія" — від витоків до сучасності

Як грати у "Монополію": короткі правила

Як грати у "Монополію" — питання, яке не втрачає актуальності вже понад 80 років. Мета гри проста: учасники купують віртуальні вулиці, будують будинки й готелі, отримують орендну плату та намагаються збанкрутувати суперників.

Гравці пересуваються полем, кидаючи кубики, і ухвалюють фінансові рішення, що вчать стратегічному мисленню та управлінню ресурсами. Комбінація удачі й аналітики робить гру динамічною та конкурентною, тому "Монополія" залишається улюбленою сімейною розвагою у понад 100 країнах світу.

Цікаві факти та курйозні історії "Монополії"

У 2025 році "Монополія" святкує річницю, і за цей час гра зібрала безліч захопливих історій:

Під час Другої світової війни британська розвідка використовувала спеціальні коробки гри для передавання військовополоненим карт, компасів і справжніх грошей, замаскованих під ігрові фішки.

Авторкою оригінальної гри була жінка — Елізабет Маджі, але її ідею пізніше привласнив чоловік і продав як власну розробку.

Найдорожчий набір "Монополії" виготовили із 23-каратного золота — його вартість сягнула понад $2 млн (приблизно 84 млн грн).

У 2016 році у Нідерландах створили найбільше поле "Монополії" площею понад 900 квадратних метрів.

Світові чемпіонати з гри проводяться з 1970-х років, а одна з найдовших партій тривала понад 70 днів.

"Монополія" сьогодні: від класики до цифрових версій

Сьогодні "Монополія" має понад 300 ліцензованих варіантів і перекладена більш ніж 40 мовами. Існують тематичні видання на основі фільмів, серіалів і навіть комп’ютерних ігор.

В Україні популярні такі версії:

"Монополія України" від Strateg — із назвами українських міст і локальними правилами.

"Монополія світу" — варіант із подорожами столицями різних країн.

Класична версія від Hasbro — еталон якості та найпоширеніша серед шанувальників настільних стратегій.

Офіційний сайт гри "Монополія" від Hasbro пропонує онлайн-версії, поради для новачків і оновлення про нові серії. Там можна знайти інформацію про поточні акції, турніри та інтерактивні версії для мобільних пристроїв.

Відео з локального турніру з "Монополії" 2025 року — приклад сучасних змагань

Де придбати "Монополію" в Україні

В Україні "Монополію" можна придбати у великих ритейлерів — Rozetka, Епіцентр, Comfy, а також у спеціалізованих магазинах, як-от "Планета Ігор".

Ціни варіюються залежно від версії:

Локальні видання коштують від 400 до 600 грн.

Офіційна класика Hasbro — від 1200 до 1800 грн.

Преміальні колекційні набори — від 2500 грн і вище.

Сучасні магазини пропонують доставлення по всій Україні, а також акційні знижки на честь свят.

Чому "Монополія" залишається актуальною

"Монополія" поєднує простоту правил із глибокою стратегією, тому цікава і дітям, і дорослим. Вона розвиває навички планування, фінансову грамотність і командну взаємодію.

Тематика гнучко адаптується під сучасність — від екологічних версій до адаптацій із безготівковими транзакціями. Цей баланс між традицією і модернізацією пояснює, чому навіть через майже століття "Монополія" сьогодні залишається у топі настільних ігор.

10 найцікавіших фактів про "Монополію"

Авторкою гри вважається Елізабет Маджі — її The Landlord’s Game 1904 року стала прототипом "Монополії".

Гра видана більш ніж у 100 країнах світу.

Найдорожчий набір оцінено у понад $2 млн.

Під час війни гра допомагала військовополоненим.

Фішки у перших виданнях виготовляли зі звичайних ґудзиків.

Існує понад 300 тематичних версій — від Star Wars до Game of Thrones.

Чемпіонати з гри проводяться з 1973 року.

У 2016 році створено гігантське поле площею 900 м².

Назви вулиць у класичній версії взяті з Атлантик-Сіті, США.

Гра має власний Музей "Монополії" у Вашингтоні.

Настільна гра "Монополія" — це не просто сімейна розвага. Її історія охоплює освітні ідеї, військові секрети, суперечки щодо авторства й навіть культурні феномени. Попри десятки альтернатив, "Монополія" залишається найвідомішою економічною грою у світі — із мільйонами шанувальників, сотнями турнірів і безліччю локальних адаптацій.

