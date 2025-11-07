Кинотеатр на борту и роскошные каюты: чем уникальна самая большая деревянная яхта в мире (фото)

Самая большая в мире полностью деревянная суперяхта Afra длиной 160 футов, как сообщается, выставлена на продажу за 8,995 млн долларов после снижения цены на миллион. Она оборудована двумя главными каютами, четырьмя гостевыми, а также кинотеатром на борту, что делает ее уникальной среди современных судов такого класса.

Как сообщает издание The Sun, Afra полностью изготовлена из глянцевого тикового дерева и имеет винтажный дизайн, при этом сочетает традиционные технологии с современным уровнем комфорта. Строительство яхты началось в 2020 году, и судно пока способно принять до 12 пассажиров в шести каютах. Кроме этого, на борту есть три каюты для пяти членов экипажа и просторные комнаты капитана, что обеспечивает полный комфорт и для экипажа, и для владельцев.

Самая большая в мире деревянная яхта Фото: The Sun

Судно длиной 50 метров и шириной почти 35 футов оснащено двумя дизельными двигателями Caterpillar суммарной мощностью 1678 л.с. По данным производителя, максимальная скорость Afra составляет 18 узлов, тогда как комфортная крейсерская скорость — 12 узлов.

Интерьер самой большой в мире яхты Фото: The Sun Интерьер самой большой в мире яхты Фото: The Sun Интерьер самой большой в мире яхты Фото: The Sun Интерьер самой большой в мире яхты Фото: The Sun

В число особенностей яхты входят просторные открытые палубы, двойная лестница к плавательной платформе, а также большие зоны отдыха, позволяющие пассажирам наслаждаться морскими пейзажами.

Как сообщается, Afra была разработана и построена компанией Henderson Marine International, причем ее дизайн вдохновлен традиционным парусным судном доу, которое на протяжении веков использовалось в Африке и на Ближнем Востоке. Судно, как указано, готово к передаче в Дубае, что делает его доступным для потенциальных покупателей.

Бретт Нобл, соучредитель компании Bush & Noble, которая выставила яхту на продажу, добавил, что "это действительно уникальная яхта, которая способна удовлетворить самых требовательных владельцев и энтузиастов яхтинга".

В настоящее время Afra готова к передаче новому владельцу в Дубае. Как пишет издание, снижение цены делает ее одним из самых привлекательных предложений на рынке деревянных суперяхт.

