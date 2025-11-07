Кінотеатр на борту та розкішні каюти: чим унікальна найбільша дерев'яна яхта у світі (фото)

Найбільша у світі повністю дерев’яна суперяхта Afra довжиною 160 футів, як повідомляється, виставлена на продаж за 8,995 млн доларів після зниження ціни на мільйон. Вона обладнана двома головними каютами, чотирма гостьовими, а також кінотеатром на борту, що робить її унікальною серед сучасних суден такого класу.

Як повідомляє видання The Sun, Afra повністю виготовлена з глянцевого тикового дерева і має вінтажний дизайн, при цьому поєднує традиційні технології з сучасним рівнем комфорту. Будівництво яхти розпочалося у 2020 році, і судно наразі здатне прийняти до 12 пасажирів у шести каютах. Окрім цього, на борту є три каюти для п’яти членів екіпажу та просторі кімнати капітана, що забезпечує повний комфорт і для екіпажу, і для власників.

Найбільша у світі дерев'яна яхта Фото: The Sun

Судно завдовжки 50 метрів та шириною майже 35 футів оснащене двома дизельними двигунами Caterpillar сумарною потужністю 1678 к.с. За даними виробника, максимальна швидкість Afra становить 18 вузлів, тоді як комфортна крейсерська швидкість — 12 вузлів.

Інтер'єр найбільшої у світі яхти Фото: The Sun Інтер'єр найбільшої у світі яхти Фото: The Sun Інтер'єр найбільшої у світі яхти Фото: The Sun Інтер'єр найбільшої у світі яхти Фото: The Sun

До числа особливостей яхти входять просторі відкриті палуби, подвійні сходи до плавальної платформи, а також великі зони відпочинку, що дозволяють пасажирам насолоджуватися морськими краєвидами.

Як повідомляється, Afra була розроблена та побудована компанією Henderson Marine International, причому її дизайн натхненний традиційним вітрильним судном доу, яке протягом століть використовувалося в Африці та на Близькому Сході. Судно, як зазначено, готове до передачі в Дубаї, що робить його доступним для потенційних покупців.

Бретт Нобл, співзасновник компанії Bush & Noble, яка виставила яхту на продаж, додав, що "це дійсно унікальна яхта, яка здатна задовольнити найвибагливіших власників і ентузіастів яхтингу".

Наразі Afra готова до передачі новому власнику в Дубаї. Як пише видання, зниження ціни робить її однією з найбільш привабливих пропозицій на ринку дерев’яних суперяхт.

