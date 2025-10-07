14 мільярдів на розкіш: у Монако показали мегаяхту з потрійною стелею та скляним ліфтом (відео)

У Монако (Франція) компанія Foster + Partners спільно з Lateral презентувала мегаяхту Outlier I вартістю 300 млн фунтів стерлінгів (понад 14 млрд грн). Інженери перемістили машинне відділення в ніс судна, щоб збільшити житлову площу та покращити комфорт пасажирів.

Related video

Як повідомляє The Sun, британська студія Foster + Partners разом із військово-морським архітектором Lateral представила на виставці в Монако концепцію мегаяхти Outlier I. Завдяки інноваційному рішенню — перенесенню машинного відділення у передню частину судна — інженери змогли збільшити гостьові приміщення та палубний простір без зміни загальної довжини яхти.

Outlier I Фото: Скриншот

Outlier I, вартістю близько 300 млн фунтів стерлінгів (понад 14 млрд грн), поєднує сучасний дизайн і технологічні рішення, які розширюють межі класичного суднобудування. За словами дизайнера Адама Ньюберна, переміщення двигуна в ніс яхти дозволило покращити приватність кают і створити зону відпочинку для VIP-гостей із прямим виходом на відкриту терасу.

Вражає простір Фото: Скриншот

Інтер’єр яхти спроєктовано у стилі розкішної вілли — з потрійними вітальнями, вікнами від підлоги до стелі та панорамним видом на море. Велика кількість природного світла й відкриті простори створюють ефект повної прозорості.

Судно отримало на 40% більше місця на палубі порівняно з аналогами. Простора задня тераса розташована майже над рівнем моря, а скляний ліфт з’єднує всі поверхи. Серед зручностей — басейн, вертолітний майданчик та зони для прогулянок.

Foster + Partners пропонує інтер'єри потрійної висоти для мегаяхт з Outlier I

Водотоннажність Outlier I становить 2 000 тон, що дозволяє яхті здійснювати як короткі прибережні, так і далекі подорожі. За словами Ньюберна, метою команди було "переосмислити спосіб життя на воді, об’єднавши естетику та функціональність у єдиному просторі".

Як повідомляв Фокус, дочка Трампа катається на яхтах нафтових магнатів.

Фокус також писав, що арештована яхта Медведчука за $200 мільйонів знаходиться у Хорватії.