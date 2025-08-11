Арештована яхта Медведчука за $200 мільйонів — досі у Хорватії: хто за неї платить (відео)

Яхту колишнього народного депутата України Віктора Медведчука виявили у Хорватії ще в 2022 році. З того часу попри неодноразові заяви про націоналізацію та наміри щодо продажу вона й досі там, а обслуговуванням активу може займатись сам підозрюваний у держзраді.

Через 3,5 року після того, як яхту Медведчука виявили у Хорватії й були надіслані документи задля її арешту, Україна досі не отримала обіцяні 130 мільйонів доларів. Чому так сталося, розібрались в "Українській правді" 11 серпня.

Майже 100-метрова Royal Romance була побудована у 2015 році й коштувала приблизно 200 мільйонів доларів. Яхта має 7 кают для гостей і 10 — для екіпажу. Медведчук і його дружина Оксана Марченко були членами найпрестижнішого у світі яхт-клубу Монако. Однак після повномасштабного вторгнення ЗС РФ ситуація для подружжя змінилась — ексдепутата, підозрюваного у держзраді, в межах обміну передали РФ, а його активи арештували.

Очільниця АРМА Олена Дума, яка минулого місяця вирішила піти у відставку на тлі скандалу, неодноразово публічно коментувала арешт яхти й навіть заявляла у телемарафоні про її націоналізацію. Проте згодом вона повідомила, що Медведчук намагався вкрасти Royal Romance, запевнивши, що спроба не вдалася.

Виявилося, що Хорватія арештувала яхту лише на два роки, які спливли у травні 2024 року. Тоді Медведчук спробував забрати її й перегнати в іншу країну, більш дружню для РФ. Врешті Royal Romance "врятували", терміново запровадивши санкції проти екснардепа в ЄС, адже це заморозило усі його активи.

Дума називала відповідальним за ситуацію генпрокурора Костіна. В Офісі генпрокурора заявляли, що процедуру навпаки затягувало нове керівництво АРМА. Юристи проаналізували для ЗМІ дії агентства й дійшли висновку, що зволікання могло бути навмисним або спричиненим управлінською недбалістю.

У червні цьогоріч в АРМА повідомили, що переженуть яхту на технічний огляд під охороною, після чого звернуться до Офісу генпрокурора щодо "актуалізації процесу реалізації арештованого активу". Це продемонструвало, що процес продажу досі не був актуалізований. Окрім того, постало питання, хто увесь цей час обслуговує Royal Romance.

З відповіді агентства на відповідний запит у виданні дійшли висновку, що це може бути сам Медведчук або пов’язані з ним особи. Хорватія портові збори не сплачує, і це підтвердили у МЗС країни.

Нагадаємо, 10 квітня розслідувані повідомляли, що посередники, пов’язані з підозрюваним у держзраді Віктором Медведчуком, допомогли Росії в обході санкцій. Махінації давали змогу постачати на тимчасово окуповані території західні вантажівки.

Раніше, у 2024 році, аналітики інформували, що за запуском і медійним супроводом "політичного руху" Медведчука "Другая Украина" стояла російська "Агенція соціального дизайну". Самого екснардепа у документації пропонували називати "послідовним борцем за мирне майбутнє України".