Арестованная яхта Медведчука за $200 миллионов — до сих пор в Хорватии: кто за нее платит (видео)

Яхту бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука обнаружили в Хорватии еще в 2022 году. С тех пор, несмотря на неоднократные заявления о национализации и намерениях о продаже, она до сих пор там, а обслуживанием актива может заниматься сам подозреваемый в госизмене.

Через 3,5 года после того, как яхту Медведчука обнаружили в Хорватии и были направлены документы для ее ареста, Украина до сих пор не получила обещанные 130 миллионов долларов. Почему так произошло, разобрались в "Украинской правде" 11 августа.

Почти 100-метровая Royal Romance была построена в 2015 году и стоила примерно 200 миллионов долларов. Яхта имеет 7 кают для гостей и 10 — для экипажа. Медведчук и его жена Оксана Марченко были членами самого престижного в мире яхт-клуба Монако. Однако после полномасштабного вторжения ВС РФ ситуация для супругов изменилась — экс-депутата, подозреваемого в госизмене, в рамках обмена передали РФ, а его активы арестовали.

Руководительница АРМА Елена Дума, которая в прошлом месяце решила уйти в отставку на фоне скандала, неоднократно публично комментировала арест яхты и даже заявляла в телемарафоне о ее национализации. Однако впоследствии она сообщила, что Медведчук пытался украсть Royal Romance, заверив, что попытка не удалась.

Оказалось, что Хорватия арестовала яхту только на два года, которые истекли в мае 2024 года. Тогда Медведчук попытался забрать ее и перегнать в другую страну, более дружественную для РФ. В конце Royal Romance "спасли", срочно введя санкции против экс-нардепа в ЕС, ведь это заморозило все его активы.

Дума называла ответственным за ситуацию генпрокурора Костина. В Офисе генпрокурора заявляли, что процедуру наоборот затягивало новое руководство АРМА. Юристы проанализировали для СМИ действия агентства и пришли к выводу, что промедление могло быть умышленным или вызванным управленческой халатностью.

В июне этого года в АРМА сообщили, что перегонят яхту на технический осмотр под охраной, после чего обратятся в Офис генпрокурора по "актуализации процесса реализации арестованного актива". Это продемонстрировало, что процесс продажи до сих пор не был актуализирован. Кроме того, возник вопрос, кто все это время обслуживает Royal Romance.

Из ответа агентства на соответствующий запрос в издании пришли к выводу, что это может быть сам Медведчук или связанные с ним лица. Хорватия портовые сборы не платит, и это подтвердили в МИД страны.

Напомним, 10 апреля расследователи сообщали, что посредники, связанные с подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком, помогли России в обходе санкций. Махинации позволяли поставлять на временно оккупированные территории западные грузовики.

Ранее, в 2024 году, аналитики информировали, что за запуском и медийным сопровождением "политического движения" Медведчука "Другая Украина" стояло российское "Агентство социального дизайна". Самого экс-нардепа в документации предлагали называть "последовательным борцом за мирное будущее Украины".