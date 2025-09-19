Дочка Трампа катається на яхтах нафтових магнатів: сім'я лідера США змішує дипломатію і бізнес, — NYT (фото)

Дочка американського президента Тіффані Трамп та її чоловік Майкл Булос здійснили круїз на суперяхті турецького мільярдера, поки Дональд Трамп обговорював нафтові угоди.

Шикарний вояж на тлі дипломатичних переговорів про розширення нафтової галузі — показник того, як складно визначити, де закінчуються інтереси уряду США і починаються інтереси сім'ї Трампа, пише видання The New York Times.

Бізнесмен ліванського походження Массад Булос, якого Трамп призначив старшим радником з питань Близького Сходу, вирушив до Лівії на переговори з керівниками енергетичних компаній і представниками влади. Чиновник є свекром дочки Тіффані Трамп, весілля з його сином Майклом відбулося в листопаді 2022 року в резиденції Дональда Трампа "Мар-а-Лаго".

Поки Булос оголошував про угоди щодо збільшення видобутку нафти і газу в Лівії, Тіффані Трамп і Майкл Булос здійснювали круїз Французькою Рив'єрою на борту однієї з найбільших у світі супер'яхт Phoenix 2, що належить великому брокеру лівійської нафти.

Супер'яхта Phoenix 2 належить турецькому мільярдеру Ерджюменту Байєгану

Phoenix 2 — це плавучий палац із двома вертолітними майданчиками, басейном, інтер'єрами в стилі ар-деко і виготовленим на замовлення роялем Steinway. Оренда яхти коштувала понад 1,4 мільйона доларів на тиждень.

Судно належить турецькому нафтовому магнату Ерджюменту Байєгану і його дружині Руйє Байєган. Енергетична компанія BGN International виграє від збільшення видобутку лівійської нафти, вказують розслідувачі.

Високопоставлені чиновники кажуть, що Массад Булос став причиною дипломатичних скандалів у делікатних регіонах світу. Йому не раз говорили "залишатися на своїй хвилі" і не створювати враження змішання сімейного бізнесу Трампів із дипломатією Вашингтона.

Майкл Булос і Тіффані Трамп не обіймають державних посад, але через кілька тижнів після круїзу на дорогій яхті вони піднялися на борт президентського Air Force One під час візиту Дональда Трампа до Великої Британії. Також пара була серед високопоставлених американських гостей у Віндзорському замку. Майкл Булос був присутній на державній вечері разом із принцесою Уельською Кетрін.

Майкл Булос на вечері з принцесою Уельською Кетрін

"Немає нічого протизаконного в тому, що сім'я президента подорожує на яхтах людей, які отримують вигоду від американської зовнішньої політики. Але Трамп роками критикував Хантера Байдена, сина свого попередника, за спроби отримати вигоду з його близькості до влади. Сім'я Трампа і діти деяких його радників зайнялися бізнесом з іноземними урядами і компаніями, які були об'єктом дипломатії США", — зазначили автори NYT.

За даними джерел газети, Массад Булос проводив зустрічі і телефонні розмови з ліванськими чиновниками поза рамками звичайних дипломатичних каналів і просував своїх кандидатів на керівні посади в центральному банку і міністерстві фінансів Лівану.

Держдепартамент зробив незручний крок, попросивши ліванських чиновників здійснювати дипломатію через американське посольство, а не через Булоса. А цього літа Білий дім отримував дзвінки з Марокко, оскільки Булос домагався аудієнції у короля. Американці в приватному порядку порадили марокканцям відхилити запит.

Нагадаємо, статки Трампа і його сім'ї збільшилися на $2 млрд за 125 днів його президентства. Сини Трампа уклали великі криптовалютні контракти з авіакомпанією Emirates.

Фокус також писав, що Дональд Трамп був розлючений питаннями журналістів щодо літака "Палац у небі", який подарував Катар.