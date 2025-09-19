Дочь Трампа катается на яхтах нефтяных магнатов: семья лидера США смешивает дипломатию и бизнес, — NYT (фото)

Дочь американского президента Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булос совершили круиз на суперяхте турецкого миллиардера, пока Дональд Трамп обсуждал нефтяные сделки.

Шикарный вояж на фоне дипломатических переговоров о расширении нефтяной отрасли — показатель того, как сложно определить, где заканчиваются интересы правительства США и начинаются интересы семьи Трампа, пишет издание The New York Times.

Бизнесмен ливанского происхождения Массад Булос, назначенный Трампом старшим советником по вопросам Ближнего Востока, отправился в Ливию на переговоры с руководителями энергетических компаний и представителями власти. Чиновник является свекром дочери Тиффани Трамп, свадьба с его сыном Майклом состоялась в ноябре 2022 года в резиденции Дональда Трампа "Мар-а-Лаго".

Пока Булос объявлял о сделках по увеличению добычи нефти и газа в Ливии, Тиффани Трамп и Майкл Булос совершали круиз по Французской Ривьере на борту одной из крупнейших в мире суперъяхт Phoenix 2, принадлежащей крупному брокеру ливийской нефти.

Суперъяхта Phoenix 2 принадлежит турецкому миллиардеру Эрджюменту Байегану

Phoenix 2 — это плавучий дворец с двумя вертолетными площадками, бассейном, интерьерами в стиле ар-деко и изготовленным на заказ роялем Steinway. Аренда яхты стоила более 1,4 миллиона долларов в неделю.

Судно принадлежит турецкому нефтяному магнату Эрджюменту Байегану и его жене Руйе Байеган. Энергетическая компания BGN International выиграет от увеличения добычи ливийской нефти, указывают расследователи.

Высокопоставленные чиновники говорят, что Массад Булос стал причиной дипломатических скандалов в деликатных регионах мира. Ему не раз говорили "оставаться на своей волне" и не создавать впечатление смешения семейного бизнеса Трампов с дипломатией Вашингтона.

Майкл Булос и Тиффани Трамп не занимают государственных должностей, но через несколько недель после круиза на дорогой яхте они поднялись на борт президентского Air Force One во время визита Дональда Трампа в Великобританию. Также пара была в числе высокопоставленных американских гостей в Виндзорском замке. Майкл Булос присутствовал на государственном ужине вместе с принцессой Уэльской Кэтрин.

Майкл Булос на ужине с принцессой Уэльской Кэтрин

"Нет ничего противозаконного в том, что семья президента путешествует на яхтах людей, получающих выгоду от американской внешней политики. Но Трамп годами критиковал Хантера Байдена, сына своего предшественника, за попытки извлечь выгоду из его близости к власти. Семья Трампа и дети некоторых его советников занялись бизнесом с иностранными правительствами и компаниями, которые были объектом дипломатии США", — отметили авторы NYT.

По данным источников газеты, Массад Булос проводил встречи и телефонные разговоры с ливанскими чиновниками вне рамок обычных дипломатических каналов и продвигал своих кандидатов на руководящие должности в центральном банке и министерстве финансов Ливана.

Госдепартамент предприняли неловкий шаг, попросив ливанских чиновников осуществлять дипломатию через американское посольство, а не через Булоса. А этим летом Белый дом получал звонки из Марокко, поскольку Булос добивался аудиенции у короля. Американцы в частном порядке посоветовали марокканцам отклонить запрос.

Напомним, состояние Трампа и его семьи увеличилось на $2 млрд за 125 дней его президентства. Сыновья Трампа заключили крупные криптовалютные контракты с авиакомпанией Emirates.

Фокус также писал, что Дональд Трамп был в ярости от вопросов журналистов по поводу самолета "Дворец в небе", который подарил Катар.