Перший рейс закінчився катастрофою: розкішна яхта пішла на дно після виходу в море (відео)

Неподалік міста Зонгулдак на півночі Туреччини розкішна яхта затонула всього через 15 хвилин після початку свого першого рейсу. Через інцидент власник, капітан і двоє членів екіпажу були змушені стрибнути за борт.

Related video

За інформацією видання Mirror, йдеться про яхту Dolce Vento, що перекладається як "Солодкий вітер". Судно завдовжки близько 85 футів і вартістю приблизно 940 тисяч доларів вирушило в перший рейс після доставки власнику зі Стамбула, але незабаром почало кренитися і пішло під воду.

На опублікованому відео видно, як яхта ковзає водою, нахиляється на бік і поступово занурюється під хвилі. Власник, капітан та двоє членів екіпажу вистрибнули за борт і благополучно дісталися берега.

За даними New York Post, на місце події оперативно прибули портові служби та берегова охорона, які оточили район безпеки.Варто зауважити, що постраждалих немає. Представники верфі, на якій була збудована яхта, повідомили, що точні причини інциденту поки не встановлені. Для з’ясування обставин затоплення призначено кілька експертиз.Місцева адміністрація повідомила про початок офіційного розслідування події.

Раніше Фокус повідомляв, що яхта Da Vinci вартістю близько 1,4 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 77 мільйонів гривень) загорілася біля узбережжя Ібіци перед тим, як піти на дно. Попри швидке прибуття пожежників, врятувати розкішне судно не вдалося. На борту яхти перебувало сім осіб, коли полум’я охопило всю Da Vinci біля узбережжя Форментери в Середземному морі. Відео з місця події показує, як величезна пожежа повністю охопила судно, перетворивши його на палаючу платформу на воді.

Ба більше, 10 липня британська супер’яхта Sea Lady II вартістю 107 мільйонів доларів загорілася на престижному французькому курорті. Членів екіпажу вдалося врятувати. Полум’я охопило судно увечері в порту Сен-Тропе на Французькій Рив’єрі. Sea Lady II, яку зазвичай здають в оренду приблизно за 93 тисячі доларів на тиждень під час літнього сезону, стала жертвою несподіваної пожежі.

Серед інших інцидентів варто згадати яхту вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить колишньому генеральному директору Starbucks Говарду Шульцу. Судно ледве пройшло вузький канал у нідерландському селі Брюгге, створивши небезпечну ситуацію.