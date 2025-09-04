Первый рейс закончился катастрофой: роскошная яхта пошла ко дну после выхода в море (видео)

Неподалеку от города Зонгулдак на севере Турции роскошная яхта затонула всего через 15 минут после начала своего первого рейса. Из-за инцидента владелец, капитан и двое членов экипажа были вынуждены прыгнуть за борт.

По информации издания Mirror, речь идет о яхте Dolce Vento, что переводится как "Сладкий ветер". Судно длиной около 85 футов и стоимостью примерно 940 тысяч долларов отправилось в первый рейс после доставки владельцу из Стамбула, но вскоре начало крениться и ушло под воду.

На опубликованном видео видно, как яхта скользит по воде, наклоняется на бок и постепенно погружается под волны. Владелец, капитан и двое членов экипажа выпрыгнули за борт и благополучно добрались до берега.

По данным New York Post, на место происшествия оперативно прибыли портовые службы и береговая охрана, которые оцепили район безопасности. Представители верфи, на которой была построена яхта, сообщили, что точные причины инцидента пока не установлены. Для выяснения обстоятельств затопления назначено несколько экспертиз. местная администрация сообщила о начале официального расследования происшествия.

Ранее Фокус сообщал, что яхта Da Vinci стоимостью около 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 77 миллионов гривен)загорелась у побережья Ибицы перед тем, как пойти ко дну. Несмотря на быстрое прибытие пожарных, спасти роскошное судно не удалось. На борту яхты находилось семь человек, когда пламя охватило всю Da Vinci у побережья Форментеры в Средиземном море. Видео с места происшествия показывает, как огромный пожар полностью охватил судно, превратив его в горящую платформу на воде.

Более того, 10 июля британская суперъяхта Sea Lady II стоимостью 107 миллионов долларовзагорелась на престижном французском курорте. Членов экипажа удалось спасти. Пламя охватило судно вечером в порту Сен-Тропе на Французской Ривьере. Sea Lady II, которую обычно сдают в аренду примерно за 93 тысячи долларов в неделю во время летнего сезона, стала жертвой неожиданного пожара.

Среди других инцидентов стоит упомянуть яхту стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащую бывшему генеральному директору Starbucks Говарду Шульцу. Судно едва прошло узкий канал в нидерландской деревне Вубрюгге, создав опасную ситуацию.