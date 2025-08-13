Яхта с богатыми туристами на борту вспыхнула возле Ибицы: какова судьба пассажиров (фото)

Яхта Da Vinci стоимостью 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 77 миллионов гривен) вспыхнула у побережья Ибицы перед тем, как затонула. Пожарные прибыли на место происшествия, но ничего не смогли сделать, чтобы предотвратить затопление шикарного судна.

Related video

Пожар охватил большую яхту Da Vinci с семью людьми на борту у побережья Форментеры в Средиземном море. На кадрах видно огромный пожар, охвативший все судно. Об этом пишет The Sun.

Густой черный дым вырывался в небо, пока Da Vinci качалась в ярко-голубой воде.

Шикарная яхта сгорела и затонула Фото: The Sun

Что случилось с пассажирами

По словам спасателей, четырех пассажиров, двух членов экипажа и капитана эвакуировали, и они в "хорошем состоянии". Но, несмотря на все усилия пожарных, Da Vinci была уничтожена огнем и затонула.

Судно затонуло к юго-западу от Балеарского острова Форментера.

Сообщается, что пожар начался в машинном отделении и быстро охватил яхту, хотя точно непонятно, что именно его вызвало.

Впоследствии местная морская спасательная служба сообщила: "CCS Palma привлекла суда Guardamar Concepción Arenal и Salvamar Naos, которые также перевезли пожарных. Семь членов экипажа были эвакуированы судном Naos на берег в хорошем состоянии. Пожар не удалось контролировать, и яхта окончательно затонула. Guardamar остается в этом районе, убирая обломки".

Шикарная яхта сгорела и затонула возле Ибицы Фото: The Sun

Сначала казалось, что пожар под контролем, но пламя усиливалось, когда спасательные лодки начали вытаскивать яхту.

Судно было изготовлено компанией Astondoa и является частью их серии 95 GLX, выпускавшейся между 1997 и 2004 годами. Яхта предлагает размещение для десяти гостей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, капитан Уго Ортега, который много лет работает на суперяхтах, рассказал, что "токсичное" поведение и насилие стали нормой в отрасли.