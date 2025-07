Могут убить: капитан рассказал, чем опасна для девушек работа на яхтах миллиардеров

Капитан Уго Ортега, которые много лет работает на суперяхтах, рассказал, что "токсичное" поведение и насилие стали нормой в отрасли. Так что смерть стюардессы Пейдж Белл на Багамах не стала для него сюрпризом.

Related video

Пейдж, которую в СМИ назвали "золотой девочкой", была найдена мертвой в машинном отделении роскошной яхты на Багамах. В ее смерти подозревают одного из пассажиров. Уго Ортега, который также снимается в популярном реалити-шоу "Под палубой", рассказал, что смерть "золотой девочки" — не единичный случай, а "симптом чего-то гораздо более глубокого", пишет Daily Mail.

"За глянцевым имиджем яхтенной индустрии скрывается серьезный и продолжающийся кризис безопасности экипажа, особенно связанный с притеснениями, оскорблениями и вредными условиями труда. Речь идет об изнасилованиях, физическом насилии и психологическом насилии, которые происходят на рабочих местах, где нет независимого отдела кадров, внешнего надзора и зачастую виновные не несут никакой ответственности", — сказал он.

Хьюго Ортега много лет работает на яхтах богачей и говорит, что это небезопасное место для женщин Фото: Соцсети

Ортега пояснил, что жертв просто высаживают на берег и платят деньги за молчание, привязанные к соглашениям о неразглашении. Тем временем насильники продолжают работать, переезжая с яхты на яхту, под "защитой молчания и иерархии".

По данным опроса, проведенного Профессиональной яхтенной ассоциацией (PYA) в 2018 году, около 65 процентов работников яхтенной отрасли, включая капитанов и членов экипажей, были свидетелями или знали о сексуальных домогательствах, будь то физических или словесных.

Почти 40 процентов респондентов заявили, что лично подвергались нежелательным физическим прикосновениям во время работы на борту, а 50 процентов заявили, что получали нежелательные комментарии сексуального или сексистского характера.

Хьюго, который работает в этой отрасли уже более десяти лет, рассказал, что ему приходилось работать под началом десятков капитанов-мужчин и плавать на судах с членами экипажа-мужчинами, которые говорили о стюардессах так, "будто они игрушки".

Женский персонал на яхтах миллиардеров подвергается опасности Фото: Yacht Charter Fleet

По словам Хьюго, после трагических событий последнего месяца вопросам безопасности женщин уделяется особое внимание, но слишком часто инциденты замалчиваются.

Он рассказал, как шеф-повар, подверглась домогательствам со стороны владельца яхты, а когда пожаловалась – от нее отмахнулись. В итоге миллионер заплатил ей 50 тысяч долларов и вынудил уволиться.

По словам Хьюго Ортеги, почти все сверхбогатые владельцы яхт прописывают соглашения о неразглашении в своих рабочих контрактах.

"Хотя они якобы существуют для защиты частной жизни владельца и гостей, на самом деле их используют, чтобы заставить жертв замолчать. Экипажи боятся высказываться, потому что им говорят, что если они нарушат соглашение о неразглашении, их подадут в суд, уволят или внесут в черный список", — говорит капитан.

Ситуация усугубляется, когда стюардесса оказывается единственной женщиной на борту, или, когда из-за недостатка места женщин селят вместе с мужчинами.

По его мнению, самой большой проблемой яхтинга является отсутствие безопасных процедур подачи жалоб на суперяхты, которые часто находятся в частной собственности или управляются управляющими компаниями, защищающими состоятельных клиентов.

Происходящее на яхтах миллиардеров чаще всего замалчивается Фото: Yacht Charter Fleet

"Яхтинг по-прежнему остается клубом для старых мальчишек, в котором доминируют белые, богатые мужчины, занимающие практически все руководящие должности — капитаны, брокеры, управляющие флотом", — говорит Хьюго, отмечая, что у старших членов экипажа и капитанов, которые работают в отрасли уже много лет и чье поведение никогда не подвергалось сомнению, развиваются "комплексы бога", и никто не может им сказать "нет".

Напомним, Пейдж Белл, 20 лет, из Южной Африки, была найдена мертвой в машинном отделении роскошной моторной лодки Far From It в прошлый четверг. Ее нашли без признаков жизни рядом с механиком, которого теперь подозревают в ее убийстве.

Также при попытке поднять утонувшую яхту миллиардера Майка Линча со дня Средиземного моря у берегов Сицилии, утонул водолаз.