Можуть убити: капітан розповів, чим небезпечна для дівчат робота на яхтах мільярдерів

Капітан Уго Ортега, який багато років працює на суперяхтах, розповів, що "токсична" поведінка і насильство стали нормою в галузі. Тож смерть стюардеси Пейдж Белл на Багамах не стала для нього сюрпризом.

Пейдж, яку в ЗМІ назвали "золотою дівчинкою", була знайдена мертвою в машинному відділенні розкішної яхти на Багамах. У її смерті підозрюють одного з пасажирів. Уго Ортега, який також знімається в популярному реаліті-шоу "Під палубою", розповів, що смерть "золотої дівчинки" — не поодинокий випадок, а "симптом чогось набагато глибшого", пише Daily Mail.

"За глянцевим іміджем яхтової індустрії ховається серйозна і триваюча криза безпеки екіпажу, особливо пов'язана з утисками, образами і шкідливими умовами праці. Йдеться про зґвалтування, фізичне насильство і психологічне насильство, які відбуваються на робочих місцях, де немає незалежного відділу кадрів, зовнішнього нагляду і часто винні не несуть жодної відповідальності", — сказав він.

Хьюго Ортега багато років працює на яхтах багатіїв і каже, що це небезпечне місце для жінок Фото: Соцсети

Ортега пояснив, що жертв просто висаджують на берег і платять гроші за мовчання, прив'язані до угод про нерозголошення. Тим часом ґвалтівники продовжують працювати, переїжджаючи з яхти на яхту, під "захистом мовчання та ієрархії".

За даними опитування, проведеного Професійною яхтовою асоціацією (PYA) 2018 року, близько 65 відсотків працівників яхтової галузі, включно з капітанами і членами екіпажів, були свідками або знали про сексуальні домагання, чи то фізичні, чи то словесні.

Майже 40 відсотків респондентів заявили, що особисто піддавалися небажаним фізичним дотикам під час роботи на борту, а 50 відсотків заявили, що отримували небажані коментарі сексуального або сексистського характеру.

Г'юго, який працює в цій галузі вже понад десять років, розповів, що йому доводилося працювати під керівництвом десятків капітанів-чоловіків і плавати на суднах із членами екіпажу-чоловіками, які говорили про стюардес так, "ніби вони іграшки".

Жіночий персонал на яхтах мільярдерів наражається на небезпеку Фото: Yacht Charter Fleet

За словами Г'юго, після трагічних подій останнього місяця питанням безпеки жінок приділяється особлива увага, але занадто часто інциденти замовчуються.

Він розповів, як шеф-кухар, зазнала домагань з боку власника яхти, а коли поскаржилася — від неї відмахнулися. У підсумку мільйонер заплатив їй 50 тисяч доларів і змусив звільнитися.

За словами Хьюго Ортеги, майже всі надбагаті власники яхт прописують угоди про нерозголошення у своїх робочих контрактах.

"Хоча вони нібито існують для захисту приватного життя власника і гостей, насправді їх використовують, щоб змусити жертв замовкнути. Екіпажі бояться висловлюватися, бо їм кажуть, що якщо вони порушать угоду про нерозголошення, їх подадуть до суду, звільнять або внесуть до чорного списку", — каже капітан.

Ситуація ускладнюється, коли стюардеса виявляється єдиною жінкою на борту, або, коли через нестачу місця жінок селять разом із чоловіками.

На його думку, найбільшою проблемою яхтингу є відсутність безпечних процедур подачі скарг на суперяхти, які часто перебувають у приватній власності або управляються керуючими компаніями, що захищають заможних клієнтів.

Те, що відбувається на яхтах мільярдерів, найчастіше замовчується Фото: Yacht Charter Fleet

"Яхтинг, як і раніше, залишається клубом для старих хлопчаків, у якому домінують білі, багаті чоловіки, що обіймають практично всі керівні посади — капітани, брокери, керуючі флотом", — каже Г'юго, зазначаючи, що в старших членів екіпажу та капітанів, які працюють у галузі вже багато років і чия поведінка ніколи не ставилася під сумнів, розвиваються "комплекси бога", і ніхто не може їм сказати "ні".

Нагадаємо, Пейдж Белл, 20 років, з Південної Африки, була знайдена мертвою в машинному відділенні розкішного моторного човна Far From It минулого четверга. Її знайшли без ознак життя поруч із механіком, якого тепер підозрюють у її вбивстві.

Також під час спроби підняти яхту мільярдера Майка Лінча, що потонула, з дня Середземного моря біля берегів Сицилії, потонув водолаз.