Водолаз загинув, намагаючись підняти яхту мільярдера з Британії, що потонула

Суперяхта Bayesian затонула в серпні 2024 року під час шторму біля Сицилії. Загинули семеро людей, зокрема й сам мільярдер Майк Лінч.

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Про це пише Daily Mail.

Роботи з підйому суперяхти Bayesian з морського дня почалися кілька днів тому. І на місці аварії вже загинув водолаз. Його ім'я не називають, відомо тільки, що це 39-річний чоловік. Поки що не зрозуміло, чи був він місцевим жителем або підрядником рятувальної бригади.

Представник берегової охорони підтвердив факт інциденту, але не повідомив жодних подробиць.

Яхта затонула під час сильного шторму біля рибальського села Портічелло на Сицилії в серпні минулого року, внаслідок чого загинули семеро людей, зокрема 59-річний мільярдер і технологічний магнат Майк Лінч і його 18-річна дочка Ханна.

Яхта Bayesian затонула біля берегів Сицилії Фото: Yacht Charter Fleet

Рятувальна операція, під час якої уламки будуть підняті з 50-метрової глибини, здійснюється двома плавучими кранами: Hebo Lift 2 і Hebo Lift 10.

Підйом 543-тонного судна є ключем до розслідування, розпочатого італійською владою, яка хоче дізнатися, чому яхта, яку, за твердженням її творців The Italian Sea Group, неможливо потопити, затонула всього за 16 хвилин.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Майк Лінч, власник яхти і засновник компанії-розробника програмного забезпечення Autonomy, яка базується в Кембриджі, запросив на яхту своїх друзів, щоб відсвяткувати виправдання його американським судом присяжних за звинуваченнями в шахрайстві, що могли призвести до тюремного ув'язнення строком на 20 років.

Крім самого Лінча і його доньки Ханни, у корабельній аварії загинули голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер і його дружина Джуді, адвокат Кріс Морвілло і його дружина Неда, а також судновий кок Рекальдо Томас.

Яхта Bayesian затонула у 2024 році за лічені хвилини

За допомогою суден, що перебували поблизу, на початковому етапі вдалося врятувати 15 із 22 осіб, які перебували на борту. Пошуки тіл загиблих тривали до 23 серпня 2024 року.

Через кілька днів після трагедії генеральний директор Italian Sea Group поклав провину на членів екіпажу яхти, заявивши, що яхти, які він виробляє, неможливо потопити, тож Bayesian затонула через людську помилку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому затонула суперяхта. Деякі експерти вважають, що її потягнув на дно водяний смерч.