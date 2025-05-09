Водолаз погиб, пытаясь поднять утонувшую яхту миллиардера из Британии

Суперяхта Bayesian затонула в августе 2024 года во время шторма возле Сицилии. Погибли семь человек, в том числе и сам миллиардер Майк Линч.

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Об этом пишет Daily Mail.

Работы по подъему суперяхты Bayesian с морского дня начались несколько дней назад. И на месте крушения уже погиб водолаз. Его имя не называется, известно только, что это 39-летний мужчина. Пока не ясно, был ли он местным жителем или подрядчиком спасательной бригады.

Представитель береговой охраны подтвердил факт инцидента, но не сообщил никаких подробностей.

Яхта затонула во время сильного шторма у рыбацкой деревни Портичелло на Сицилии в августе прошлого года, в результате чего погибли семь человек, в том числе 59-летний миллиардер и технологический магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна.

Яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии Фото: Yacht Charter Fleet

Спасательная операция, в ходе которой обломки будут подняты с 50метровой глубины, осуществляется двумя плавучими кранами: Hebo Lift 2 и Hebo Lift 10.

Подъем 543-тонного судна является ключом к расследованию, начатому итальянскими властями, которые хотят узнать, почему яхта, которую, по утверждению ее создателей The Italian Sea Group, невозможно потопить, затонула всего за 16 минут.

Напомним, в августе 2024 года Майк Линч, владелец яхты и основатель базирующейся в Кембридже компании-разработчика программного обеспечения Autonomy, пригласил на яхту своих друзей, чтобы отпраздновать оправдание его американским судом присяжных по обвинениям в мошенничестве, которые могли привести к тюремному заключению сроком на 20 лет.

Помимо самого Линча и его дочери Ханны, в кораблекрушении погибли председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди, адвокат Крис Морвилло и его жена Неда, а также судовой кок Рекальдо Томас.

Яхта Bayesian затонула в 2024 году за считанные минуты

С помощью находящихся поблизости судов на начальном этапе удалось спасти 15 из 22 человек, находившихся на борту. Поиски тел погибших продолжались до 23 августа 2024 года.

Через несколько дней после трагедии генеральный директор Italian Sea Group возложил вину на членов экипажа яхты, заявив, что производимые им яхты невозможно потопить, так что Bayesian затонула из-за человеческой ошибки.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему затонула суперяхта. Некоторые эксперты считают, что ее утащил на дно водяной смерч.