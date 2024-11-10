Могила миллионеров: почему непотопляемая суперяхта Майка Линча ушла на дно

Всего 16 минут понадобилось для того, чтобы яхта, позиционируемая как "непотопляемая", ушла на дно после удара водяного смерча. Расследование по делу продолжается до сих пор, и всплывают новые факты о трагедии.

Спустя почти три месяца после крушения суперяхты Bayesian в бухте у побережья Поритчелло, в результате которой погибли семь человек, включая британского техномагната Майка Линча и его 18-летнюю дочь, озвучены моменты, которые предшествовали трагедии, и причины, приведшие к ней. Об этом пишет Mirror.

Вопрос, почему яхта стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов, которую ее создатели называли непотопляемой, ушла под воду за 16 минут в то время, как стоящая неподалеку еще одна парусная яхта осталась практически невредимой, остается октрытым.

По информации издания, в 9 часов вечера 18 августа яхта бросила якорь примерно в километре от берега, а уже в полночь береговая охрана предупредила о приближении сильного шторма скоростью до 74 км/час.

78-летний опытный рыбак Маттео Канния собирался выйти в море, но отменил планы. Он до полуночи просидел на берегу моря, поскольку не мог уснуть из-за жары.

Огни Bayesian и тучи налвигающейся непогоды Фото: Yacht Charter Fleet

"Я услышал гром и ветер и решил пойти домой. Когда шторм усилился, все проснулись. Вода поступала в дом моего друга", – вспоминает он в беседе с BBC. В это время Bayesian стояла на якоре.

Когда на судно со всех сторон обрушились волны, молодой матрос Мэтью Гриффитс в 3 часа ночи разбудил капитана судна. В 3:51 яхта начала дрейфовать на 80 метров в одну сторону, затем – в другую, волоча якорь по морскому дну. На тот момент скорость ветра достигала почти 113 километров в час.

56-метровая яхта начала наклоняться на бок, пытаясь удержаться на плаву, а спустя некоторое время на ней погасли все огни.

Через 16 минут, в 4:06 сигнал GPS судна пропал, что свидетельствовало о затоплении яхты.

Последние минуты яхты Bayesian

На момент катастрофы на борту находились 22 человека. 15 из них спасли сразу же, тело канадского шеф-повара Рекальдо Томаса нашли неподалеку от места крушения, а шесть человек пропали без вести, и их поиски продолжались несколько суток.

Крушение яхты Bayesian: опасные факторы

Теперь расследование New York Times изучило опасные факторы на яхте, которые могли стать причиной трагедии. Главной особенностью Bayesian была 72-метровая алюминиевая 24-тонная мачта и такелаж. Такой вес мог поставить под угрозу устойчивость судна. Джованни Костантино, генеральный директор Italian Sea Group, которой принадлежит Perini Navi, компания, построившая Bayesian, отрицает, что это была неисправность, и утверждает, что "корабль был непотопляемым".

В свою очередь военно-морской архитектор с более чем 40-летним опытом Тэд Робертс уверен, что это не так.

"У этой лодки были определенные недостатки, которые сделали ее уникально уязвимой к тому, что произошло", – считает он.

Среди деталей, которые могли привести к быстрому затоплению судна, эксперты выделяют несколько моментов. Первый из них – стеклянные двери на борту, которые могли быстро впустить воду внутрь судна.

Второй момент – вентиляционные отверстия, расположенные недалеко от ватерлинии, из-за чего попадание воды в них могло ускорить затопление кают.

Расследователи не списывают со счетов и погоду. Со ссылкой на представителей гражданской обороны они говоря, что судно было поражено торнадо над водой, известным как водяной смерч.

Ранее итальянская сторона заявляла, что затопление, скорее всего, было вызвано мощным нисходящим потоком ветра, который возникает из-за грозы и быстро распространяется, достигнув земли.

Так выглядит водяной смерч

Расследование по делу о крушении яхты проводят итальянские прокуроры и британское Управление по расследованию морских происшествий.

На данный момент судно находится на дне моря, а его поднятие обойдется в сумму около 15 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Фокус писал о 51-летнем капитане яхты Джеймсе Катфилде, который из потерпевшего стал подозреваемым. Его допросили несколько раз, чтобы выяснить, имела ли место преступная халатность.

Майк Линч – британский техномагнат, на жену которого была зарегистрирована яхта Фото: Getty

Кроме Майка Линча и его дочери Ханны, во время крушения погибли 70-летний председатель банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, нью-йоркский адвокат Крис Морвилло и его партнер Неда. Последним нашли тело Ханны, которое находилось в отдельной каюте. Остальные пассажиры погибли из-за того, что задохнулись.