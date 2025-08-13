Яхта з багатими туристами на борту спалахнула біля Ібіци: яка доля пасажирів (фото)

Яхта Da Vinci вартістю 1,4 мільйона фунтів стерлінгів (близько 77 мільйонів гривень) спалахнула біля узбережжя Ібіци перед тим, як затонула. Пожежники прибули на місце події, але нічого не змогли зробити, щоб запобігти затопленню шикарного судна.

Пожежа охопила велику яхту Da Vinci із сімома людьми на борту біля узбережжя Форментери в Середземному морі. На кадрах видно величезну пожежу, що охопила все судно. Про це пише The Sun.

Густий чорний дим виривався в небо, поки Da Vinci гойдалася в яскраво-блакитній воді.

Шикарна яхта згоріла і затонула Фото: The Sun

Що сталося з пасажирами

За словами рятувальників, чотирьох пасажирів, двох членів екіпажу та капітана евакуювали, і вони в "доброму стані". Але, незважаючи на всі зусилля пожежників, Da Vinci була знищена вогнем і затонула.

Судно затонуло на південний захід від Балеарського острова Форментера.

Повідомляється, що пожежа почалася в машинному відділенні та швидко охопила яхту, хоча точно незрозуміло, що саме її спричинило.

Згодом місцева морська рятувальна служба повідомила: "CCS Palma залучила судна Guardamar Concepción Arenal та Salvamar Naos, які також перевезли пожежників. Сім членів екіпажу були евакуйовані судном Naos на берег у хорошому стані. Пожежу не вдалося контролювати, і яхта остаточно затонула. Guardamar залишається в цьому районі, прибираючи уламки".

Шикарна яхта згоріла і затонула біля Ібіци Фото: The Sun

Спочатку здавалося, що пожежа під контролем, але полум'я посилювалося, коли рятувальні човни почали витягувати яхту.

Судно було виготовлене компанією Astondoa та є частиною їхньої серії 95 GLX, що випускалася між 1997 і 2004 роками. Яхта пропонує розміщення для десяти гостей.

