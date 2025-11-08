С песком и военной каской: в Бельгии создали уникальные часы, посвященные высадке в Нормандии

Новые часы Normandie 1944, которые уже прозвали "Часы Дня Д", были изготовлены из касок и вещмешков солдат Второй мировой войны, а также песка с пляжей Нормандии.

Уникальные часы создала бельгийская компания Col&MacArthur, которая уже ранее делала час из метеоритной пыли и воды из бухты Перл-Харбор, решила создать часы, посвященные высадке в Нормандии, пишет CNN.

Высадка в Нормандии произошла 6 июня 1944 года

"Люди покупают эти часы не потому, что они показывают время. А потому, что они возвращают их куда-то в прошлое", — сказал генеральный директор компании Себастьен Колен.

Колен потратил три года на разработку прототипа своих часов Normandie 1944, изготовленных из металла каски М-1, штатного образца, использовавшегося армией США во время Второй мировой войны. Каска, купленная у торговца военными реликвиями в Далласе, штат Техас, была выровнена под прессом, а не молотком, чтобы сохранить первоначальную маркировку и дефекты. Полученный металлический лист затем был нарезан на круги, которые можно было вставить в циферблаты и 43-миллиметровые корпуса часов в студии бренда в Льеже, Бельгия.

Один шлем M-1 содержит достаточно металла для изготовления "примерно 20" часов, сказал Колен.

Часовщик называет Normandie 1944 частью истории Фото: Kickstarter

В дизайне часов также присутствует небольшая капсула с песком с пляжей Нормандии и ремешок из ранца M-1928, который широко использовался армией США во время Второй мировой войны. На циферблате изображена историческая карта пляжа Омаха — кодового названия одного из пяти районов высадки (наряду с пляжами Юта, Голд, Джуно и Суорд), использовавшихся войсками союзников в День Д.

Операция "Нептун", как ее также называют, стала крупнейшим десантным вторжением в истории, ознаменовав собой важный поворотный момент во Второй мировой войне. Подавляющее большинство из 73 000 американских солдат, высадившихся в Нормандии — как на побережье, так и в составе десантных войск — 6 июня 1944 года носили каски М-1. Конструкция каски была универсальной и состояла из внешнего корпуса из марганцевой стали и регулируемой внутренней подкладки, крепившейся к кожаному подбородочному ремню.

Из-за отсутствия маркировки, идентифицирующей владельца, зачастую невозможно отследить принадлежность отдельных касок конкретным солдатам или сражениям. И хотя компания Col&MacArthur не может гарантировать, что каждая используемая ею каска М-1 использовалась во время высадки в День Д, сертификаты подлинности от дилера Gustafsons подтверждают, что они использовались во время освобождения Европы от нацистов.

Компания Col&MacArthur выпустит две версии часов, цены на которые будут зависеть от особенностей их механизмов. Премиальная версия Legacy (цена 1749 долларов, ограниченная символическим тиражом в 1944 экземпляра) оснащена швейцарским механизмом, а стандартная версия (цена 699 ​​долларов) — более дешевым японским механизмом.

Идея пришла Колену в голову во время посещения бельгийской выставки Ciney Militaria, одной из крупнейших в мире выставок коллекционных предметов военного назначения. Затем он отправился в Нормандию, чтобы поговорить с местными жителями и ознакомиться с географическим контекстом высадки.

В отличие от касок и вещмешков, песок представлял собой юридическое препятствие: вывоз песка с любого французского пляжа запрещен законом. Места высадки в Нормандии в День Д часто становятся объектом внимания любителей сувениров (Министерство культуры Франции обратилось в ЮНЕСКО с просьбой присвоить им статус Всемирного наследия), и хотя власти терпят людей, которые берут песок в небольших количествах для личного пользования, его массовое использование или использование в коммерческих целях может повлечь за собой штраф в размере 1500 евро.

Вместо этого Колен запросил разрешение у местного мэра, который посоветовал ему собрать песок, естественным образом вынесенный ветром с пляжа Суорд-Бич на соседнюю дорогу.

Песок в пляжа Нормандии Фото: Kickstarter

По мере запуска часов в производство возникнут и другие этические вопросы. Среди них — вопрос о том, использовать ли запятнанные части вещмешков (возможно, с кровью) для обратной стороны ремешков или полностью их обрезать.

"Это сложно, потому что некоторые люди могут быть расстроены. Но, с другой стороны, для меня очень важно это показать. Это вопрос подлинности", — сказал Колен, не дав однозначного ответа на вопрос о том, как он будет решать эту дилемму.

Затем возникает более широкий моральный вопрос: следует ли намеренно уничтожать исторические артефакты? Каски М-1 производились массово, более 20 миллионов экземпляров в период с 1941 по 1945 год, и они довольно распространены на рынке коллекционеров, где обычно продаются за сотни, а не за тысячи долларов. Но Колен понимает, почему люди могут критиковать его решение переработать их в предметы роскоши.

"Каждый раз, когда мы беремся за какой-то проект, мы задаем себе вопрос: "Уважительно ли это?" — сказал он, а затем сослался на цитату Уинстона Черчилля о том, что те, кто "не извлекают уроки из истории, обречены на ее повторение".

"Именно это и происходит сегодня", — сообщил часовщик.

Если последняя модель часов будет иметь успех, Col&MacArthur будет работать над новой коллекцией: часами, посвященными Арденнской операции, последней кампании нацистской Германии на Западном фронте. Колен планирует использовать в дизайне часов фрагменты снаряда, сброшенного на бельгийский город Бастонь.

