З піском і військовою каскою: у Бельгії створили унікальний годинник, присвячений висадці в Нормандії

Новий годинник Normandie 1944, який вже прозвали "Годинник Дня Д", було виготовлено з касок і речмішків солдатів Другої світової війни, а також піску з пляжів Нормандії.

Унікальний годинник створила бельгійська компанія Col&MacArthur, яка вже раніше робила годинник із метеоритного пилу і води з бухти Перл-Гарбор, вирішила створити годинник, присвячений висадці в Нормандії, пише CNN.

Висадка в Нормандії відбулася 6 червня 1944 року

"Люди купують цей годинник не тому, що він показує час. А тому, що він повертає їх кудись у минуле", — сказав генеральний директор компанії Себастьєн Колен.

Колен витратив три роки на розробку прототипу свого годинника Normandie 1944, виготовленого з металу каски М-1, штатного зразка, який використовувала армія США під час Другої світової війни. Каску, куплену в торговця військовими реліквіями в Далласі, штат Техас, було вирівняно під пресом, а не молотком, щоб зберегти первісне маркування і дефекти. Отриманий металевий лист потім був нарізаний на кола, які можна було вставити в циферблати і 43-міліметрові корпуси годинників у студії бренду в Льєжі, Бельгія.

Відео дня

Один шолом M-1 містить достатньо металу для виготовлення "приблизно 20" годинників, сказав Колен.

Годинникар називає Normandie 1944 частиною історії Фото: Kickstarter

У дизайні годинника також присутня невелика капсула з піском з пляжів Нормандії і ремінець з ранця M-1928, який широко використовувала армія США під час Другої світової війни. На циферблаті зображено історичну мапу пляжу Омаха — кодової назви одного з п'яти районів висадки (поряд із пляжами Юта, Голд, Джуно і Суорд), які використовували війська союзників у День Д.

Операція "Нептун", як її також називають, стала найбільшим десантним вторгненням в історії, ознаменувавши собою важливий поворотний момент у Другій світовій війні. Переважна більшість із 73 000 американських солдатів, які висадилися в Нормандії — як на узбережжі, так і в складі десантних військ — 6 червня 1944 року носили каски М-1. Конструкція каски була універсальною і складалася із зовнішнього корпусу з марганцевої сталі та регульованої внутрішньої підкладки, що кріпилася до шкіряного ременя підборіддя.

Через відсутність маркування, що ідентифікує власника, часто неможливо відстежити приналежність окремих касок до конкретних солдатів або битв. І хоча компанія Col&MacArthur не може гарантувати, що кожна каска М-1, яку вона використовує, використовувалася під час висадки в День Д, сертифікати автентичності від дилера Gustafsons підтверджують, що вони використовувалися під час визволення Європи від нацистів.

Компанія Col&MacArthur випустить дві версії годинників, ціни на які залежатимуть від особливостей їхніх механізмів. Преміальну версію Legacy (ціна 1749 доларів, обмежену символічним накладом у 1944 екземпляри) оснащено швейцарським механізмом, а стандартну версію (ціна 699 доларів) — дешевшим японським механізмом.

Ідея прийшла Колену в голову під час відвідування бельгійської виставки Ciney Militaria, однієї з найбільших у світі виставок колекційних предметів військового призначення. Потім він вирушив до Нормандії, щоб поговорити з місцевими жителями та ознайомитися з географічним контекстом висадки.

На відміну від касок і речмішків, пісок був юридичною перешкодою: вивезення піску з будь-якого французького пляжу заборонено законом. Місця висадки в Нормандії в День Д часто стають об'єктом уваги любителів сувенірів (Міністерство культури Франції звернулося до ЮНЕСКО з проханням присвоїти їм статус Всесвітньої спадщини), і хоча влада терпить людей, які беруть пісок у невеликих кількостях для особистого користування, його масове використання або використання з комерційною метою може спричинити за собою штраф у розмірі 1500 євро.

Замість цього Колен запросив дозвіл у місцевого мера, який порадив йому зібрати пісок, природним чином винесений вітром із пляжу Суорд-Біч на сусідню дорогу.

Пісок у пляжі Нормандії Фото: Kickstarter

У міру запуску годинника у виробництво виникнуть й інші етичні питання. Серед них — питання про те, чи використовувати заплямовані частини речмішків (можливо, з кров'ю) для зворотного боку ремінців або повністю їх обрізати.

"Це складно, тому що деякі люди можуть бути засмучені. Але, з іншого боку, для мене дуже важливо це показати. Це питання автентичності", — сказав Колен, не давши однозначної відповіді на запитання про те, як він вирішуватиме цю дилему.

Потім виникає ширше моральне питання: чи слід навмисно знищувати історичні артефакти? Каски М-1 вироблялися масово, понад 20 мільйонів екземплярів у період з 1941 по 1945 рік, і вони досить поширені на ринку колекціонерів, де зазвичай продаються за сотні, а не за тисячі доларів. Але Колен розуміє, чому люди можуть критикувати його рішення переробити їх на предмети розкоші.

"Щоразу, коли ми беремося за якийсь проєкт, ми ставимо собі запитання: "Чи шанобливо це?" — сказав він, а потім послався на цитату Вінстона Черчилля про те, що ті, хто "не роблять висновків з історії, приречені на її повторення".

"Саме це і відбувається сьогодні", — повідомив годинникар.

Якщо остання модель годинника матиме успіх, Col&MacArthur працюватиме над новою колекцією: годинником, присвяченим Арденнській операції, останній кампанії нацистської Німеччини на Західному фронті. Колен планує використовувати в дизайні годинника фрагменти снаряда, скинутого на бельгійське місто Бастонь.

