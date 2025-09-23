От Apple Watch до Breguet: рейтинг самых дорогих часов украинских депутатов, — СМИ (видео)

Декларации украинских политиков свидетельствуют, что некоторые депутаты могут позволить себе наручные часы стоимостью от сотен тысяч до нескольких миллионов гривен. Самые большие коллекции и самые дорогие аксессуары зафиксированы у Виктора Бондра, Владимира Кальцева, Олега Мейдича и Александра Салийчука.

По информации издания "Telegraf UA", анализ деклараций народных избранников показал, что приобрести дорогие аксессуары могут не только высокопоставленные чиновники, но и рядовые депутаты городских советов. Рейтинг ценителей роскошных часов составили на основе заметных случаев и моделей, которые невозможно было не отметить. Также отмечается, что эта подборка не охватывает всех депутатов, а лишь отдельные кейсы.

Среди депутатов Верховной Рады особенно выделяется Александр Салийчук из партии "Слуга народа". Его заметили с Apple Watch Series S из 24-каратного золота, стоимость которых на 2020 год оценивалась примерно в 150 тысяч гривен. Хотя эта модель не является самой дорогой в мире, ее появление на руке нардепа привлекло внимание экспертов и журналистов из-за сочетания технологичности и роскошного материала.

Мажоритарщик от партии "Батькивщина" Олег Мейдич и его семья предпочитают классические модели часов. Жена нардепа владеет Rolex Oyster Perpetual Day-Date, стоимость которого составляет 645 тысяч гривен. Сам Мейдич имеет в своей коллекции несколько часов, самые дешевые из которых стоят 241 тысячу гривен. Другие модели оцениваются в 341 тысячу гривен и более 500 тысяч гривен, среди них Ulysse Nardin, точная модель и стоимость которых пока неизвестны, однако найти часы этой марки дешевле чем за 500 тысяч гривен почти невозможно. Таким образом, общая стоимость коллекции Мейдичей приближается к 2 миллионам гривен.

Часы бренда Ulysse Nardin Фото: Скриншот из видео

Также в видео упоминается депутат Черниговского городского совета от фракции "Родной дом" Роман Рейзник, который в своей декларации имеет лишь одни часы — Jaeger LeCoultre Master Master Grande Reveil, нынешняя стоимость которых оценивается приблизительно в 2,5 миллиона гривен.

Часы Jaeger LeCoultre Master Master Grande Reveil Фото: Скриншот из видео

Еще более высокие показатели демонстрирует Владимир Кальцев, избранный в 2019 году народным депутатом от партии ОПЗЖ. В 2020 году его заметили в Раде с часами Breguet стоимостью 5,5 миллиона гривен.

Лидером рейтинга стал Виктор Бондарь, народный депутат Верховной Рады нескольких созывов и кандидат в президенты в 2019 году. В его декларации за 2023 год зафиксировано более 10 ценных наручных часов. Большая часть коллекции — Breguet, цены на которые стартуют от 5-10 тысяч долларов и могут достигать 100 тысяч долларов.

Скриншот декларации Виктора Бондаря Фото: Скриншот из видео

Также в коллекции Бондра есть Vacheron Constantin, средняя цена которых начинается от 300 тысяч гривен, и Ulysse Nardin, минимальная стоимость моделей которого — около 500 тысяч гривен. Кроме современных моделей, нардеп коллекционирует старинные часы: нидерландские напольные 1760 года, настольные часы из красного дерева 1780 года и настенные часы Zaanse Hangklok. Общую стоимость этой коллекции оценить сложно, но она измеряется миллионами долларов.

