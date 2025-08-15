Секретарь Ужгородского горрайсуда получила 6 млн в подарок от крестных: детали

Секретарь Ужгородского горрайонного суда Марьяна Хила, по данным НАПК, "забыла" указать в декларации стоимость 33 земельных участка, имущественный комплекс со встроенными квартирами и дома общей стоимостью 3,4 млн грн.

Related video

Всего она предоставила недостоверные ведомости на 12,2 млн гривен, пишет Zaxid.net.

Марьяна Хила: что известно

Марьяна Хила работает секретарем судебного заседания Ужгородского горрайонного суда с января 2023 года. Она замужем, воспитывает сына и дочь.

Марьяна Хила: состояние секретаря Ужгородского горрайсуда

Во время полных проверок деклараций Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) зафиксировало многочисленные случаи, когда декларанты для подтверждения источников происхождения средств, указанных в разделе 12 "Денежные активы" декларации, ссылаются на якобы полученные подарки от близких лиц — родителей, бабушек и дедушек, братьев, сестер, крестных и т.д.

В этот список попала и Марьяна Хила. Сначала она задекларировала 88 млн грн денежных активов, но затем исправила цифру на 8,8 млн, объяснив это опечаткой. Также Марьяна задекларировала было 9 млн грн наличными, из которых 3 млн – собственные сбережения, а еще 6 млн грн – подарок от крестных родителей – Эдуарда Мельнишина и Ивана Старосты.

По данным, обнародованным в справке НАПК от 13 августа, Хила также "забыла" указать стоимость десятков земельных участков и нескольких объектов недвижимости на общую сумму 12,2 млн грн.

В декларации Марьяна Хила не указала имущество на 12,2 млн грн

В антикоррупционном ведомстве отметили, что, имея доход около 700 тысяч в год в 2019-2023 гг и будучи зарегистрированной как ФЛП, она стала владелицей трех домов и ряда земельных участков на общую сумму 10,6 млн грн.

"Следует отметить, что бывший муж субъекта декларирования – Роланд Цебер в период с 2011 по 2022 годы получил 375 тыс. грн дохода. Указанные обстоятельства свидетельствуют о невозможности субъекта декларирования накопить денежный актив в указанном размере", – говорится в справке НАПК.

После проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции Марьяна Хила обнародовала исправленную декларацию о доходах.

Делом заинтересовалась полиция, которая проводит расследование по этому факту.

Добавим, что в декларации Хилы за 2024 год от 16 марта 2025-го указаны восемь земельных участков, семь из которых задекларировал муж секретаря, дом площадью 407 кв. м, задекларированный на дочь, а также две иномарки.

После скандала чиновница закрыла свои страницы в соцсетях.

Ранее Фокус писал, что после расследования по недвижимости Ольги Стефанишиной журналиста Максима Коцюбинского задержала полиция и продержала его в участке несколько часов.

Мы также рассказывали, что мать Стефанишиной в 2022 году купила трехкомнатную квартиру в Киеве вчетверо дешевле рыночной стоимости.