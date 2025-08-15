Секретарка Ужгородського міськрайсуду отримала 6 млн у подарунок від хрещених: деталі

Секретар Ужгородського міськрайонного суду Мар'яна Хила, за даними НАЗК, "забула" вказати в декларації вартість 33 земельних ділянок, майнового комплексу з вбудованими квартирами та будинку загальною вартістю 3,4 млн грн.

Загалом вона надала недостовірні відомості на 12,2 млн гривень, пише Zaxid.net.

Мар'яна Хіила: що відомо

Мар'яна Хіла працює секретаркою судового засідання Ужгородського міськрайонного суду з січня 2023 року. Вона заміжня, виховує сина та доньку.

Мар'яна Хила: статки секретаря Ужгородського міськрайсуду

Під час повних перевірок декларацій Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) зафіксувало численні випадки, коли декларанти для підтвердження джерел походження коштів, зазначених у розділі 12 "Грошові активи" декларації, посилаються на нібито отримані подарунки від близьких осіб — батьків, бабусь і дідусів, братів, сестер, хресних тощо.

До цього списку потрапила і Мар'яна Хила. Спочатку вона задекларувала 88 млн грн грошових активів, але потім виправила цифру на 8,8 млн, пояснивши це друкарською помилкою. Також Мар'яна задекларувала було 9 млн грн готівкою, з яких 3 млн — власні заощадження, а ще 6 млн грн — подарунок від хрещених батьків — Едуарда Мельнишина та Івана Старости.

За даними, оприлюдненими в довідці НАЗК від 13 серпня, Хила також "забула" вказати вартість десятків земельних ділянок і кількох об'єктів нерухомості на загальну суму 12,2 млн грн.

У декларації Мар'яна Хіла не вказала майно на 12,2 млн грн

В антикорупційному відомстві зазначили, що, маючи дохід близько 700 тисяч на рік у 2019-2023 рр. і будучи зареєстрованою як ФОП, вона стала власницею трьох будинків і низки земельних ділянок на загальну суму 10,6 млн грн.

"Слід зазначити, що колишній чоловік суб'єкта декларування — Роланд Цебер у період з 2011 по 2022 роки отримав 375 тис. грн доходу. Зазначені обставини свідчать про неможливість суб'єкта декларування накопичити грошовий актив у зазначеному розмірі", — йдеться у довідці НАЗК.

Після перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції Мар'яна Хила оприлюднила виправлену декларацію про доходи.

Справою зацікавилася поліція, яка проводить розслідування за цим фактом.

Додамо, що в декларації Хили за 2024 рік від 16 березня 2025-го вказано вісім земельних ділянок, сім із яких задекларував чоловік секретаря, будинок площею 407 кв. м, задекларований на доньку, а також дві іномарки.

Після скандалу чиновниця закрила свої сторінки в соцмережах.

