Від Apple Watch до Breguet: рейтинг найдорожчих годинників українських депутатів, — ЗМІ (відео)

Декларації українських політиків свідчать, що деякі депутати можуть дозволити собі наручні годинники вартістю від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень. Найбільші колекції та найдорожчі аксесуари зафіксовані у Віктора Бондра, Володимира Кальцева, Олега Мейдича та Олександра Салійчука.

Related video

За інформацією видання "Telegraf UA", аналіз декларацій народних обранців показав, що придбати дорогі аксесуари можуть не лише високопоставлені чиновники, а й рядові депутати міських рад. Рейтинг поціновувачів розкішних годинників склали на основі помітних випадків і моделей, які неможливо було не відзначити. Також зауважується, що ця підбірка не охоплює всіх депутатів, а лише окремі кейси.

Серед депутатів Верховної Ради особливо виділяється Олександр Салійчук із партії "Слуга народу". Його помітили з Apple Watch Series S із 24-каратного золота, вартість якого на 2020 рік оцінювалася приблизно у 150 тисяч гривень. Хоча ця модель не є найдорожчою у світі, її поява на руці нардепа привернула увагу експертів та журналістів через поєднання технологічності та розкішного матеріалу.

Мажоритарник від партії "Батьківщина" Олег Мейдич та його родина надають перевагу класичним моделям годинників. Дружина нардепа володіє Rolex Oyster Perpetual Day-Date, вартість якого становить 645 тисяч гривень. Сам Мейдич має у своїй колекції кілька годинників, найдешевший з яких коштує 241 тисячу гривень. Інші моделі оцінюються у 341 тисячу гривень та понад 500 тисяч гривень, серед них Ulysse Nardin, точна модель і вартість якого наразі невідомі, проте знайти годинник цієї марки дешевше ніж за 500 тисяч гривень майже неможливо. Таким чином, загальна вартість колекції Мейдичів наближається до 2 мільйонів гривень.

Годинники бренду Ulysse Nardin Фото: Скриншот з відео

Також у відео згадується депутат Чернігівської міської ради від фракції "Рідний дім" Роман Рейзнік, який у своїй декларації має лише один годинник — Jaeger LeCoultre Master Master Grande Reveil, нинішня вартість якого оцінюється приблизно у 2,5 мільйона гривень.

Годинник Jaeger LeCoultre Master Master Grande Reveil Фото: Скриншот з відео

Ще вищі показники демонструє Володимир Кальцев, обраний у 2019 році народним депутатом від партії ОПЗЖ. У 2020 році його помітили в Раді з годинником Breguet вартістю 5,5 мільйона гривень.

Лідером рейтингу став Віктор Бондар, народний депутат Верховної Ради кількох скликань і кандидат у президенти у 2019 році. У його декларації за 2023 рік зафіксовано понад 10 коштовних наручних годинників. Переважна частина колекції — Breguet, ціни на які стартують від 5–10 тисяч доларів і можуть сягати 100 тисяч доларів.

Скриншо декларації Віктора Бондара Фото: Скриншот з відео

Також у колекції Бондра є Vacheron Constantin, середня ціна яких починається від 300 тисяч гривень, та Ulysse Nardin, мінімальна вартість моделей якого — близько 500 тисяч гривень. Крім сучасних моделей, нардеп колекціонує старовинні годинники: нідерландський підлоговий 1760 року, настільний годинник з червоного дерева 1780 року та настінний годинник Zaanse Hangklok. Загальна вартість цієї колекції оцінити складно, але вона вимірюється мільйонами доларів.

Нагадаємо, що заступник начальника Львівського обласного ТЦК і СП, який наразі виконує обов'язки керівника, приховав у декларації новий будинок і земельну ділянку. Зокрема, майно, загальна вартість якого перевищує 6 млн грн, задекларовано на тещу чоловіка.

Також Фокус писав, що секретар Ужгородського міськрайонного суду Мар'яна Хила, за даними НАЗК, "забула" вказати в декларації вартість 33 земельних ділянок, майнового комплексу з вбудованими квартирами та будинку загальною вартістю 3,4 млн грн.