"МастерШеф-16": стало известно, кто покинул популярное шоу в новом выпуске (фото)

Кулинарный проект "МастерШеф-16" показал свой 12-й выпуск. Участников и зрителей ждали яркие испытания и по-настоящему неожиданный финал, по итогам которого с одним из претендентов пришлось попрощаться.

В новом выпуске шоу "МастерШеф-16" судьи решили проверить, готовы ли участники не только вкусно готовить, но и работать на профессиональном ресторанном уровне, объясняет СТБ. Мол, именно такова цель этого сезона — "найти не кулинарного блогера, а шефа", поэтому в суперфинале придется уже создавать рестораны, а не просто ряд разнообразных блюд.

Первый конкурс посвятили так называемому table service — искусству обслуживания гостей за столом. Здесь предстояло непосредственно поработать с потенциальными посетителями: эффектно подать блюда, открыть вино, проконтролировать грамотную сервировку. Участников ждали три мастер-класса от судей: кулинарные, проходившие параллельно, — от Оли Мартыновской и Эктора Хименеса-Браво, и мастер-класс по подаче от Владимира Ярославского.

Відео дня

Table service — мастер-класс Фото: СТБ

Участники должны были приготовить те же блюда, которые демонстрировали судьи, а затем — и подать эти блюда на должном уровне. Для конкурса путем жеребьевки было создано четыре команды, и на первом этапе лучшей стала "желтая" команда, в состав которой вошли Гарик Носач и Евгений Гниденко.

Во время второго конкурса перед участниками поставили большую доску со списком блюд и количеством баллов, которые можно заработать на приготовлении. Каждое блюдо имело собственную ценность (от 10 до 50 шефов), а на приготовление участникам дали 2 часа. Дополнительной изюминкой были двойные роли конкурсантов: черные фартуки представляли "голодных хищников", а белые — их потенциальную "добычу". Если участник, к которому присоединился "хищник" (конкурсант в черном фартуке) приготовил блюдо быстрее и вкуснее, все баллы отходили ему. Если же блюдо получалось неидеальным, судьи сравнивали две работы — конкурсанта и его соперника.

Соревнования "фартуков" Фото: СТБ

Здесь лучше всего справился Александр Зубко, который заработал 100 шефов, а Гарик Носач на этот раз был самым слабым и получил черный фартук. Вместе с ним в "Битву черных фартуков" попали Галина Оруджева, Игорь Савчук и Дарья Фатеева.

В финале "черные фартуки" получили помощников — детей, которые заранее начали готовить свои любимые блюда. Задачей участников было дополнить, улучшить или даже переделать детскую "кулинарию".

"Черные фартуки" и их маленькие помощники

По результатам "Битвы черных" шоу "МастерШеф-16" покинул строитель из Ивано-Франковской области Игорь Савчук. Сам он рассказывал в начале проекта, что пришел на шоу "по счастливой случайности", ведь готовить для него — это просто хобби.

Ранее стало известно, что финалист шоу "МастерШеф" покинул Украину. Речь шла о суперфиналисте предыдущего, 15-го, сезона Денисе Савенко, который уехал в Чехию.