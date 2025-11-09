"МастерШеф-16": стало відомо, хто покинув популярне шоу в новому випуску (фото)

Кулінарний проєкт "МастерШеф-16" показав свій 12-й випуск. На учасників і глядачів чекали яскраві випробування та по-справжньому несподіваний фінал, за підсумками якого з одним з претендентів довелося попрощатися.

У новому випуску шоу "МастерШеф-16" судді вирішили перевірити, чи готові учасники не лише смачно готувати, а й працювати на професійному ресторанному рівні, пояснює СТБ. Мовляв, саме такою є мета цього сезону – "знайти не кулінарного блогера, а шефа", тому у суперфіналі доведеться вже створювати ресторани, а не просто низку різноманітних страв.

Перший конкурс присвятили так званому table service – мистецтву обслуговування гостей за столом. Тут треба було безпосередньо попрацювати з потенційними відвідувачами: ефектно подати страви, відкрити віно, проконтролювати грамотне сервірування. На учасників чекали три майстер-класи від суддів: кулінарні, що проходили паралельно, – від Олі Мартиновської та Ектора Хіменеса-Браво, і майстер-клас із подачі від Володимира Ярославського.

Table service – майстер-клас Фото: СТБ

Учасники мали приготувати ті самі страви, що демонстрували судді, а потім – і подати ці страви на належному рівні. Для конкурсу шляхом жеребкування було створено чотири команди, і на першому етапі найкращою стала "жовта" команда, до складу якої увійшли Гарік Носач та Євген Гніденко.

Під час другого конкурсу перед учасниками поставили велику дошку зі списком страв і кількістю балів, які можна заробити на приготуванні. Кожна страва мала власну цінність (від 10 до 50 шефів), а на приготування учасники мали 2 години. Додатковою цікавинкою були подвійні ролі конкурсантів: чорні фартухи представляли "голодних хижаків", а білі – їхню потенційну "здобич". Якщо учасник, до якого приєднався "хижак" (конкурсант у чорному фартусі) приготував страву швидше та смачніше, усі бали відходили йому. Якщо ж страва виходила неідеальною, судді порівнювали дві роботи – конкурсанта і його суперника.

Змагання "фартухів" Фото: СТБ

Тут найкраще впорався Олександр Зубко, який заробив 100 шефів, а Гарік Носач цього разу був найслабшим і отримав чорний фартух. Разом із ним до "Битви чорних фартухів" потрапили Галина Оруджева, Ігор Савчук та Дарія Фатєєва.

У фіналі "чорні фартухи" отримали помічників – дітей, які заздалегідь почали готувати свої улюблені страви. Завданням учасників було доробити, покращити або навіть переробити дитячу "кулінарію".

"Чорні фартухи" та їхні маленькі помічники

За результатами "Битви чорних" шоу "МастерШеф-16" покинув будівельник з Івано-Франківщини Ігор Савчук. Сам він розповідав на початку проєкту, що прийшов на шоу "по щасливій випадковості", адже готувати для нього – це просто хобі.

Раніше стало відомо, що фіналіст шоу "МастерШеф" покинув Україну. Йшлося про суперфіналіста попереднього, 15-го, сезону Дениса Савенка, який виїхав до Чехії.