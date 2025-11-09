Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"МастерШеф-16": стало відомо, хто покинув популярне шоу в новому випуску (фото)

Ігор Савчук "МастерШеф-16" 12 випуск
Учасник проєкту "МастерШеф-16" Ігор Савчук | Фото: СТБ

Кулінарний проєкт "МастерШеф-16" показав свій 12-й випуск. На учасників і глядачів чекали яскраві випробування та по-справжньому несподіваний фінал, за підсумками якого з одним з претендентів довелося попрощатися.

У новому випуску шоу "МастерШеф-16" судді вирішили перевірити, чи готові учасники не лише смачно готувати, а й працювати на професійному ресторанному рівні, пояснює СТБ. Мовляв, саме такою є мета цього сезону – "знайти не кулінарного блогера, а шефа", тому у суперфіналі доведеться вже створювати ресторани, а не просто низку різноманітних страв.

Перший конкурс присвятили так званому table service – мистецтву обслуговування гостей за столом. Тут треба було безпосередньо попрацювати з потенційними відвідувачами: ефектно подати страви, відкрити віно, проконтролювати грамотне сервірування. На учасників чекали три майстер-класи від суддів: кулінарні, що проходили паралельно, – від Олі Мартиновської та Ектора Хіменеса-Браво, і майстер-клас із подачі від Володимира Ярославського.

Відео дня
"МастерШеф-16" 12 випуск
Table service – майстер-клас
Фото: СТБ

Учасники мали приготувати ті самі страви, що демонстрували судді, а потім – і подати ці страви на належному рівні. Для конкурсу шляхом жеребкування було створено чотири команди, і на першому етапі найкращою стала "жовта" команда, до складу якої увійшли Гарік Носач та Євген Гніденко.

Під час другого конкурсу перед учасниками поставили велику дошку зі списком страв і кількістю балів, які можна заробити на приготуванні. Кожна страва мала власну цінність (від 10 до 50 шефів), а на приготування учасники мали 2 години. Додатковою цікавинкою були подвійні ролі конкурсантів: чорні фартухи представляли "голодних хижаків", а білі – їхню потенційну "здобич". Якщо учасник, до якого приєднався "хижак" (конкурсант у чорному фартусі) приготував страву швидше та смачніше, усі бали відходили йому. Якщо ж страва виходила неідеальною, судді порівнювали дві роботи – конкурсанта і його суперника.

"МастерШеф" 16 сезон 12 випуск
Змагання "фартухів"
Фото: СТБ

Тут найкраще впорався Олександр Зубко, який заробив 100 шефів, а Гарік Носач цього разу був найслабшим і отримав чорний фартух. Разом із ним до "Битви чорних фартухів" потрапили Галина Оруджева, Ігор Савчук та Дарія Фатєєва.

У фіналі "чорні фартухи" отримали помічників – дітей, які заздалегідь почали готувати свої улюблені страви. Завданням учасників було доробити, покращити або навіть переробити дитячу "кулінарію".

кулінарний проєкт "МастерШеф" 16 сезон
"Чорні фартухи" та їхні маленькі помічники

За результатами "Битви чорних" шоу "МастерШеф-16" покинув будівельник з Івано-Франківщини Ігор Савчук. Сам він розповідав на початку проєкту, що прийшов на шоу "по щасливій випадковості", адже готувати для нього – це просто хобі.

Раніше стало відомо, що фіналіст шоу "МастерШеф" покинув Україну. Йшлося про суперфіналіста попереднього, 15-го, сезону Дениса Савенка, який виїхав до Чехії.