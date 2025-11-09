Гламурная модель запела дэт-метал на конкурсе красоты: видео завирусилось в сети

Полуфинал конкурса красоты "Мисс Мира Чили 2025" приобрел неожиданные обороты, когда одна из его участниц вышла на сцену под композицию в стиле дэт-метал, да еще и сама спела в необычной технике.

Когда участницы конкурса должны были продемонстрировать публике свои таланты, 27-летняя модель Игнасия Фернандес во время выступления воспользовалась приемом гроулинга — такое пение часто используется в "тяжелых" музыкальных жанрах и напоминает брюшное рычание. При этом сама конкурсантка была в классическом "вечернем" образе — в изысканном черном платье и с гламурным макияжем, что создавало резкий контраст с ее зловещим вокалом.

Выступление Игнасии Фернандес стало "вирусным" в сети. Многие зрители отметили, что оценили именно ее смелость, — мол, девушка решилась не идти по шаблонам, а показать миру настоящую себя и свои способности.

"Металл всегда был неотъемлемой частью того, кто я есть, и моей жизни: прибежищем, источником силы и смысла. Возможность выразить это на сцене — шанс, который я действительно ценю", — написала в Instagram сама Игнасия Фернандес. И подчеркнула, что разрушать барьеры, вдохновлять других и не бояться чужих предубеждений — это ее личный "замечательный опыт".

