Гламурна модель заспівала дез-метал на конкурсі краси: відео завірусилося мережею

Півфінал конкурсу краси "Міс Світу Чилі 2025" набув неочікуваних обертів, коли одна з його учасниць вийшла на сцену під композицію у стилі дез-метал, та ще й сама заспівала у незвичайній техніці.

Коли учасниці конкурсу мали продемонструвати публіці свої таланти, 27-річна модель Ігнасія Фернандес під час виступу скористалася прийомом ґроулінґа – такий спів часто використовується у "важких" музичних жанрах та нагадує черевне гарчання. При цьому сама конкурсантка була у класичному "вечірньому" образі – у вишуканій чорній сукні та з гламурним макіяжем, що створювало різкий контраст з її зловісним вокалом.

Виступ Ігнасії Фернандес став "вірусним" у мережі. Багато глядачів зауважили, що оцінили саме її сміливість, – мовляв, дівчина наважилася не йти за шаблонами, а показати світові справжню себе та свій хист.

"Метал завжди був невід’ємною частиною того, хто я є, і мого життя: прихистком, джерелом сили і сенсу. Можливість висловити це на сцені є шансом, який я дійсно ціную", – відписала в Instagram сама Ігнасія Фернандес. І наголосила, що руйнувати бар’єри, надихати інших та не боятися чужих упереджень – це її особистий "чудовий досвід".

Раніше стало відомо, що красуня Miss International 2025 зганьбилася на весь світ. Річ була в тому, що представниця Панами Ісамар Еррера помилково вирішила, що пройшла до фіналу, коли насправді ведучий оголосив іншу учасницю. Курйозний момент, коли дівчина радісно вийшла на сцену як переможниця, перш ніж її помилку виправили, швидко розлетівся мережею.