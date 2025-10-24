Красуня Miss International 2025 зганьбилася на весь світ: вона не так почула ведучого

Міжнародний конкурс краси Miss International 2025, фінал якого відбувся 18 жовтня в Бангкоку, запам'ятався не лише коронацією переможниці, а й вкрай незручним інцидентом.

Представниця Панами Ісамар Еррера помилково вирішила, що пройшла до фіналу, коли насправді ведучий оголосив іншу учасницю — з Парагваю. Курйозний момент, коли дівчина вже радісно стояла в центрі сцени, перш ніж її помилку виправили, швидко став вірусним хітом у мережі.

Прикра помилка викликала секундну, але цілковиту тишу в залі. Коли ведучий Меттью Дін назвав ім'я учасниці з Парагваю, Сесілії Ромеро, на сцену замість неї вийшла конкурсантка з Панами, Ісамар Еррера.

Курйоз на конкурсі краси

Очевидно, Ісамар Еррера неправильно почула або зрозуміла оголошення. Дівчина не могла стримати емоцій, прикриваючи обличчя від радості, після чого впевнено пройшлася сценою та зайняла фінальну позицію. Саме в цей момент ведучий усвідомив, що на сцені стоїть не та учасниця.

Відео дня

"А, вибачте, я оголосив "Міс Гранд Парагвай", — чітко промовив Меттью Дін, виправляючи ситуацію.

Після цієї фрази радість представниці Панами змінилася глибоким збентеженням. У залі запанувала тиша. Зніяковіла Ісамар Еррера повернулася на своє місце, тоді як справжня фіналістка, Сесілія Ромеро з Парагваю вийшла на сцену. Відеозапис цього моменту миттєво поширився в соціальних мережах.

Реакція мережі

Глядачі активно обговорювали курйозний інцидент. Багато хто висловив співчуття Ісамар, припустивши, що вона могла не зрозуміти акцент ведучого.

"Який незручний момент! Бідолашка неправильно зрозуміла і подумала, що це її кличуть. Вона сплутала Панаму з Парагваєм і пішла", — прокоментував один із користувачів.

Інші відзначили гідну поведінку обох дівчат у стресовій ситуації. "Вони впоралися з цим добре. Обидві жінки були прекрасні. Цей момент не забудеться. Всі точно запам'ятають Панаму", — написав інший юзер.

На конкурсі краси сталась плутанина Фото: Instagram

Сама Ісамар Еррера вирішила перетворити незручний момент на жарт. Вона опублікувала у своєму Instagram мем із персонажами мультфільму "Суперкрихітки", який іронічно обігрував плутанину між двома схожими назвами країн. На зображенні одна дівчинка нібито телефонує іншій: "Привіт. Це Парагвай?", на що отримує відповідь: "Ні, Панама. До побачення".

