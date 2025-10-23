Розлючена фанатка накинулась на Кіану Рівза: "Я твоя божественна дружина" (відео)

Відомого актора Кіану Рівза переслідувала невідома фанатка біля Гудзонського театру в Нью-Йорку, США, після його виступу в бродвейській постановці "В очікуванні Ґодо".

Жінка, яка назвалась "божественною дружиною" актора, намагалася проникнути в його автомобіль, пробиваючи охорону, щоб наблизитися до зірки кіно. Інцидент було зафіксовано на відео, на яке звернув увагу Фокус.

Після завершення вистави "В очікуванні Ґодо" 61-річний Кіану Рівз поспішав до чорного позашляховика, припаркованого біля театру Hudson Theater. У цей момент невідома жінка, що виглядала вкрай схвильованою, кинулася до автомобіля, викрикуючи його ім'я.

"Це твоя божественна дружина! Відпустіть мене!" — кричала жінка, звертаючись до охоронців, які намагалися її стримати.

Напад на Кіану Рівза

Жінці вдалося на мить вирватися, і вона знову кинулася до позашляховика, намагаючись смикнути за ручку задніх дверцят із пасажирського боку. Незнайомка знову звернулася до Рівза, ймовірно, вважаючи, що актор може її захистити.

Кіану Рівз після вистави у Нью-Йорку

"Не дайте їм мене скривдити!" — благала вона, перш ніж охоронці знову відтягнули її та, ймовірно, змусили впасти на землю.

Навіть коли автомобіль зірки "Джона Віка" поїхав, фанатка ще якийсь час ішла вулицею, вигукуючи: "Кіану! Кіану!" В кінці вірусного ролика фігурантка цієї історії, здавалося, показала непристойний жест тим, хто стояв біля театру.

Фанатка Кіану Рівза намагалась залізти в його автомобіль

Представники Кіану Рівза наразі не прокоментували цей випадок.

