Разъяренная фанатка набросилась на Киану Ривза: "Я твоя божественная жена" (видео)

Известного актера Киану Ривза преследовала неизвестная фанатка возле Гудзонского театра в Нью-Йорке, США, после его выступления в бродвейской постановке "В ожидании Годо".

Женщина, которая назвалась "божественной женой" актера, пыталась проникнуть в его автомобиль, пробивая охрану, чтобы приблизиться к звезде кино. Инцидент был зафиксирован на видео, на которое обратил внимание Фокус.

После завершения спектакля "В ожидании Годо" 61-летний Киану Ривз спешил к черному внедорожнику, припаркованному возле театра Hudson Theater. В этот момент неизвестная женщина, выглядевшая крайне взволнованной, бросилась к автомобилю, выкрикивая его имя.

"Это твоя божественная жена! Отпустите меня!" — кричала женщина, обращаясь к охранникам, которые пытались ее сдержать.

Нападение на Киану Ривза

Женщине удалось на мгновение вырваться, и она снова бросилась к внедорожнику, пытаясь дернуть за ручку задней двери с пассажирской стороны. незнакомка снова обратилась к Ривзу, вероятно, полагая, что актер может ее защитить.

Киану Ривз после спектакля в Нью-Йорке Фото: TikTok

"Не дайте им меня обидеть!" — умоляла она, прежде чем охранники снова оттащили ее и, вероятно, заставили упасть на землю.

Даже когда автомобиль звезды "Джона Уика" уехал, фанатка еще какое-то время шла по улице, выкрикивая: "Киану! Киану!" В конце вирусного ролика фигурантка этой истории, казалось, показала неприличный жест тем, кто стоял возле театра.

Фанатка Киану Ривза пыталась залезть в его автомобиль Фото: TikTok

Представители Киану Ривза пока не прокомментировали этот случай.

Кроме того, недавно СМИ распространили информацию, что канадский актер и художница тайно поженились во время поездки в Европу в начале этого лета.