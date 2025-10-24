Красавица Miss International 2025 опозорилась на весь мир: она не так услышала ведущего

Международный конкурс красоты Miss International 2025, финал которого состоялся 18 октября в Бангкоке, запомнился не только коронацией победительницы, но и крайне неловким инцидентом.

Представительница Панамы Исамар Эррера ошибочно решила, что прошла в финал, когда на самом деле ведущий объявил другую участницу — из Парагвая. Курьезный момент, когда девушка уже радостно стояла в центре сцены, прежде чем ее ошибку исправили, быстро стал вирусным хитом в сети.

Досадная ошибка вызвала секундную, но полнейшую тишину в зале. Когда ведущий Мэттью Дин назвал имя участницы из Парагвая, Сесилии Ромеро, на сцену вместо нее вышла конкурсантка из Панамы, Исамар Эррера.

Курьез на конкурсе красоты

Очевидно, Исамар Эррера неправильно услышала или поняла объявление. Девушка не могла сдержать эмоций, прикрывая лицо от радости, после чего уверенно прошлась по сцене и заняла финальную позицию. Именно в этот момент ведущий осознал, что на сцене стоит не та участница.

Відео дня

"А, извините, я объявил "Мисс Гранд Парагвай", — четко произнес Мэттью Дин, исправляя ситуацию.

После этой фразы радость представительницы Панамы сменилась глубоким смущением. В зале воцарилась тишина. Смущенная Исамар Эррера вернулась на свое место, тогда как настоящая финалистка, Сесилия Ромеро из Парагвая вышла на сцену. Видеозапись этого момента мгновенно распространилась в социальных сетях.

Реакция сети

Зрители активно обсуждали курьезный инцидент. Многие выразили сочувствие Исамар, предположив, что она могла не понять акцент ведущего.

"Какой неловкий момент! Бедняжка неправильно поняла и подумала, что это ее зовут. Она спутала Панаму с Парагваем и ушла", — прокомментировал один из пользователей.

Другие отметили достойное поведение обеих девушек в стрессовой ситуации. "Они справились с этим хорошо. Обе женщины были прекрасны. Этот момент не забудется. Все точно запомнят Панаму", — написал другой юзер.

На конкурсе красоты произошла путаница Фото: Instagram

Сама Исамар Эррера решила превратить неловкий момент в шутку. Она опубликовала в своем Instagram мем с персонажами мультфильма "Суперкрошки", который иронично обыгрывал путаницу между двумя похожими названиями стран. На картинке одна девочка якобы звонит другой: "Привет. Это Парагвай?", на что получает ответ: "Нет, Панама. До свидания".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

22-летняя модель Мэри Сиклер, которой диагностировали полное облысение, стала первой за 74-летнюю историю конкурса, кто открыто вышел на сцену, не скрывая свое состояние здоровья и особенности внешности.

Как изменилась одна из самых красивых девочек в мире: теперь ее трудно узнать.

Известного актера Киану Ривза преследовала неизвестная фанатка возле Гудзонского театра в Нью-Йорке, США, после его выступления в бродвейской постановке "В ожидании Годо". Женщина, назвавшаяся "божественной женой" актера, пыталась проникнуть в его автомобиль, пробивая охрану, чтобы приблизиться к звезде кино.