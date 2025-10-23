Королева красоты "Мисс США" оказалась на подиуме с лысой головой (фото)

В среду, 22 октября, на предварительном этапе конкурса "Мисс США" произошел знаковый момент: участница от штата Невада, Мэри Сиклер, неожиданно сняла парик, чтобы продемонстрировать миру свою особенность.

22-летняя модель Мэри Сиклер, которой диагностировали полное облысение, стала первой за 74-летнюю историю конкурса, кто открыто вышел на сцену, не скрывая свое состояние здоровья и особенности внешности. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram.

Момент выхода Мэри Сиклер на сцену в серебряном блестящем платье со шлейфом и элегантном головном уборе, украшенном драгоценными камнями, мгновенно привлек внимание и вызвал шквал поддержки.

Скрывала особенность

До этого Сиклер долго скрывала свой диагноз даже от близких и из-за него была вынуждена отказаться от успешной модельной карьеры.

Диагноз алопеция (полная потеря волос, бровей и ресниц) был поставлен Мэри в декабре 2024 года. Она признается, что болезнь забрала не только волосы, но и значительно пошатнула ее самооценку.

Участница "Мисс США" Мэри Сиклер Фото: Instagram

Впрочем, для самой Сиклер выход без парика стал актом полного самопринятия и мощным месседжем для миллионов людей.

"Я потеряла все волосы и, конечно, не думала, что выхожу на сцену "Мисс США" без волос, но я это сделала, — поделилась Мэри, — Мне понадобилось много времени, чтобы наконец увидеть себя красивой, и я думаю, что это первый шаг. Я считаю, что если ты видишь себя красивой и принимаешь это, то другие люди тоже это увидят".

Тренд на конкурсе

Своим появлением она подчеркнула общий тренд нынешнего конкурса на инклюзивность. Рядом с ней шла Мона Леса Брекетт, "Мисс Нью-Гемпшир", которая соревновалась за титул в хиджабе.

После выступления Мэри Сиклер обратилась к своим подписчикам в социальных сетях, подчеркнув, что ее внутренняя сила важнее внешности. Она отметила, что гордится тем, что стала первой женщиной с универсальной алопецией, которая вышла на сцену конкурса "Мисс США".

Сиклер долго скрывала свой диагноз Фото: Instagram

"Моя уверенность в себе определяется не волосами, а тем, какой женщиной я являюсь и какие ценности исповедую. Настоящая красота никогда не заключается в том, что вы теряете, а в любви, силе и стойкости, которые вы приобретаете на своем пути", — написала она в Instagram.

Поступок "Мисс Невада" уже окрестили историческим, он стал символом борьбы со стереотипами и важным шагом к большей открытости и принятию на мировой сцене.

