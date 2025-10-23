Королева краси "Міс США" опинилась на подіумі з лисою головою (фото)

У середу, 22 жовтня, на попередньому етапі конкурсу "Міс США" відбувся знаковий момент: учасниця від штату Невада, Мері Сіклер, несподівано зняла перуку, щоб продемонструвати світу свою особливість.

22-річна модель Мері Сіклер, якій діагностували повне облисіння, стала першою за 74-річну історію конкурсу, хто відкрито вийшов на сцену, не приховуючи свій стан здоров'я та особливості зовнішності. Відповідні знімки вона опублікувала в Instagram.

Момент виходу Мері Сіклер на сцену в срібній блискучій сукні зі шлейфом та елегантному головному уборі, оздобленому коштовним камінням, миттєво привернув увагу та викликав шквал підтримки.

Приховувала особливість

До цього Сіклер довго приховувала свій діагноз навіть від близьких та через нього була змушена відмовитися від успішної модельної кар'єри.

Діагноз алопеція (повна втрата волосся, брів та вій) був поставлений Мері у грудні 2024 року. Вона зізнається, що хвороба забрала не лише волосся, але й значно похитнула її самооцінку.

Учасниця "Міс США" Мері Сіклер Фото: Instagram

Втім, для самої Сіклер вихід без перуки став актом повного самоприйняття та потужним меседжем для мільйонів людей.

"Я втратила все волосся і, звичайно, не думала, що виходжу на сцену "Міс США" без волосся, але я це зробила, — поділилася Мері. — Мені знадобилося багато часу, щоб нарешті побачити себе красивою, і я думаю, що це перший крок. Я вважаю, що якщо ти бачиш себе красивою і приймаєш це, то інші люди теж це побачать".

Тренд на конкурсі

Своєю появою вона підкреслила загальний тренд цьогорічного конкурсу на інклюзивність. Поруч із нею йшла Мона Леса Брекетт, "Міс Нью-Гемпшир", яка змагалася за титул у хіджабі.

Після виступу Мері Сіклер звернулася до своїх підписників у соціальних мережах, підкресливши, що її внутрішня сила важливіша за зовнішність. Вона зазначила, що пишається тим, що стала першою жінкою з універсальною алопецією, яка вийшла на сцену конкурсу "Міс США".

Сіклер довго приховувала свій діагноз Фото: Instagram

"Моя впевненість у собі визначається не волоссям, а тим, якою жінкою я є і якими цінностями сповідую. Справжня краса ніколи не полягає в тому, що ви втрачаєте, а в любові, силі та стійкості, які ви здобуваєте на своєму шляху", — написала вона в Instagram.

Вчинок "Міс Невада" вже охрестили історичним, він став символом боротьби зі стереотипами та важливим кроком до більшої відкритості та прийняття на світовій сцені.

