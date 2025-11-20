Точно не любовь: одна вещь помогает сохранить прочность отношений навсегда

Спросите любого, что, по его мнению, делает отношения крепкими, и он или она, вероятно, скажет, что это любовь. В этом есть доля правды: любовь — это то, что нас объединяет.

Впрочем, Марк Треверс, доктор философии и психолог, специализирующийся на отношениях, так не считает. Об этом пишет СNBC.

Одной любви недостаточно

После лет изучения пар как психолог и как мужчина, он понял то, что постоянно подтверждают исследования: настоящим фактором, который держит пары вместе еще долго после того, как исчезает фаза медового месяца, является компромисс.

Психологи определяют любовь как эмоцию. И, как и все эмоции, любовь колеблется в зависимости от стресса, сна, здоровья и тысячи других факторов, которые формируют нашу повседневную жизнь.

Так что вы можете глубоко любить своего партнёра и всё равно раздражаться, разочаровываться или злиться на него. Любовь не защитит вас от конфликтов и не решит ваши разногласия.

Вот почему даже самые счастливые пары ссорятся и имеют трудные времена, независимо от того, насколько сильно они любят друг друга. Разница в том, что крепкие пары знают, что любовь не может все исправить, но компромисс может.

Любовь не может все исправить, но компромисс может Фото: freepik

Психология компромисса

Компромисс случается, когда вы балансируете между тем, чего хотите вы, чего хочет ваш партнер, и тем, что лучше всего для самих отношений.

Каждая пара объединяет определенный набор привычек, ценностей и опыта. Ожидание идеального соответствия нереалистично. Зато здоровые пары учатся договариваться о своей реальности. Они превращают "мой путь" и "твой путь" в "наш путь".

Но компромисс работает только тогда, когда он основывается на сильном ощущении "мы".

Компромисс работает только тогда, когда он основывается на сильном ощущении "мы" Фото: Freepik

Исследования показывают, что пары, которые описывают свои конфликты языком "мы" (мы решили, мы поговорили, мы выяснили это), чувствуют себя более связанными и удовлетворенными после разногласий. Когда оба партнера рассматривают компромисс как совместное усилие, а не как потерю, это укрепляет связь между ними.

Как выглядит компромисс в реальной жизни

Компромисс не всегда выглядит романтично. Иногда это означает согласиться посмотреть фильм, который вы никогда бы не выбрали сами.

Это также может быть вопросом, кто какие обязанности возьмет на себя, как вы проведете вечер вместе. Это может быть вопросом того, как вы проведете семейные праздники.

