Женщина уволилась с работы за 250 тысяч долларов и пожалела: "Я была оторвана от реальности"

Джесси Тервурен уволилась с работы в HR за более чем 20 000 долларов в месяц. Год, проведенный вне работы, помог ей стать более внимательной матерью и переосмыслить свои отношения с деньгами.

Сейчас она ищет работу, которая соответствует ее ценностям и способствует здоровому балансу между работой и личной жизнью. Об этом пишет Business Insider.

Уволилась с хорошей работы

39-летняя бывшая руководительница отдела кадров из Ванкувера, штат Вашингтон, в прошлом году уволилась с корпоративной работы в HR за 250 000 долларов в год, и думала, что найти другую работу не будет большой проблемой.

"Я была оторвана от реальности рынка труда", — говорит женщина спустя время.

Она не подавала заявки на работу традиционным способом более десяти лет, потому что ее всегда нанимали первыми. Теперь, когда подходит к концу год безработицы, она бы хотела вернуться назад и встряхнуть себя.

Відео дня

"В то же время, мое время, проведенное вне работы, наконец позволило мне быть настоящей матерью и столкнуться с моими напряженными отношениями с деньгами. Я абсолютно готова вернуться к работе, но планирую внести несколько изменений", — говорит Джесси Тервурен.

Женщина поняла, что пора уходить, когда ее ценности больше не совпадали с ценностями компании.

В начале своей карьеры она поняла, что хорошо справляется с работой, и позволила производительности и достижениям стать ее идентичностью. На протяжении десятилетней карьеры в HR было много раз, когда Джесси Тервурен пыталась сделать шаг назад и быть менее интенсивной, но у нее была зависимость от дофамина, который возникал из-за стресса.

Джесси Тервурен с дочерью Фото: Instagram

Последняя капля и рождение дочери

Когда родилась ее дочь, то муж стал ее основным смотрителем, а Джесси Тервурен стала единственной кормилицей семьи. В 2023 году женщину повысили до директора по обслуживанию персонала в стоматологической компании. Ей нравилось разнообразие ее должностных обязанностей, зарплата и команда, поэтому она осталась на несколько месяцев.

Последней каплей стал ее конфликт с начальником относительно чего-то, что заставило ее осознать, что она не подходит для этой работы.

"Я пообещал себе, что никогда не буду оставаться на должности, где я буду поступаться своими ценностями", — говорит Джесси Тервурен.

В тот день она не проснулась с мыслью, что уволится, но что-то в том дне заставило ее почувствовать, что она больше не может этого терпеть. После увольнения она сделала перерыв, который имел обратный эффект, но она ни о чем не жалеет.

"У меня было немного много высокомерия, я думала, что мне будет легко найти следующую должность, поэтому я начала подавать заявки на работу только в январе этого года. Я была очень оторвана от реальности", — рассказывает Джесси.

С января по апрель она подавала заявки на работу, писала личные сопроводительные письма, связывалась с бывшими коллегами, отправляла сообщения в LinkedIn и делала все возможное, чтобы обеспечить себе новую должность, но ничего не удавалось.

"Я ни о чем не жалею и чувствую, что все сложилось так, как должно было быть, но жаль, что я не посмотрела на рынок труда в своей отрасли и не начала раньше подавать заявки", — признается Джесси Тервурен.

Джесси Тервурен Фото: Instagram

Вместе с тем, с тех пор, как она уволилась с работы, женщина наконец-то может дать своей 6-летней дочери то, что ей нужно: полностью погрузиться в ее мир, играть, дурачиться, а не просто физически быть рядом с ней.

Более того, она научилась перестать использовать деньги для борьбы со стрессом.

"Когда я зарабатывала 250 000 долларов, я справлялась со стрессовым днем, заказывая что-то на Amazon, покупая себе небольшие лакомства или делая пробежку в Target. Я бы оправдывала это, говоря: "Это же просто свитер из Target, а не дизайнерская сумочка". Я не осознавала, что использую деньги, чтобы отвлечься от стресса. Теперь, когда у меня нет доступа к одноразовым средствам, мне пришлось найти другие способы борьбы со стрессом", — говорит Джесси Тервурен.

Не готова продавать душу за работу

Она увлеклась раскрашиванием, рисованием и даже собственным дизайном ногтей.

"Хотя приятно и расслабляюще оставаться дома и раскрашивать, я скучаю по работе. Мне не хватает ощущения продуктивности, ощущения, будто я достигла чего-то ощутимого и полезного для других. Мне также не хватает ежедневной социальной связи, которая у меня была на работе", — признается женщина.

Джесси не хочет возвращаться в офис с 9 до 5 или отправлять дочь в детский сад вместо того, чтобы проводить с ней время. Она даже не ищет баланса — просто работу, которая не будет систематически противоречить материнству, психическому здоровью и жизни.

"Возможно, я идеалистка, но я больше не готова продавать свою душу за работу", — говорит она.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, профессор рассказала о единственном вопросе, который помогает кандидатам распознать истинные ценности работодателя.